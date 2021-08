Mural z wizerunkiem Arkadego Fiedlera na ścianie strażackiej remizy

Mural powstaje na ścianie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. "W prawym górnym rogu pojawia się półcień popiersia głównego bohatera. Od jego twarzy w stronę widza odlatuje kontur samolotu, do złudzenia przypominający samolot Hawker Hurricane, nie będący jednak jego wierną repliką. Nawiązuje on zwłaszcza do książki autorstwa Arkadego Fiedlera - "Dywizjon 303" ale nie tylko. Samolot jest również metaforą podróży i wolności" - czytamy na Facebooku Orkiestry Dętej Quantum z Rychwała, która odpowiada za powstanie muralu.

Gdy w Rychwale dowiedzieli się, że Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje konkurs na patriotyczny mural, postanowili do niego się zgłosić. W ich przypadku pomysł na tematykę muralu był oczywisty. - To był pomysł dzieciaków, by mural nawiązywał do książki "Dywizjon 303". Dzieci z Rychwała są wychowywane w naszej szkole na bazie podróży Arkadego Fiedlera, który jest jej patronem - tłumaczy Osajda. Szkoła otrzymała imię słynnego podróżnika 21 marca 1989 roku, pięć lat po jego śmierci.