Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał

Utrzymujące się wciąż mrozy to poważne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności. Od kilku dni policja, straż miejska oraz pracownicy socjalni sprawdzają miejsca, w których najczęściej przebywają takie osoby. Podobną interwencję podjęli w piątek policjanci z komisariatu w Rychtalu (Wielkopolska).

- Około godziny 13 w trakcie kontroli policjanci znaleźli w niezamieszkałym pustostanie leżącego wewnątrz mężczyznę. 49-latek był nieprzytomny, nie reagował na bodźce, oddech i krążenie miał wyczuwalne - zrelacjonowała mł. asp. Anita Wylęga, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Do mężczyzny wezwano karetkę Źródło: KPP Kępno

Wezwano karetkę

Wiadomo, że mężczyzna był ubrany nieadekwatnie do pogody. Policjanci wyczuli też od niego silną woń alkoholu, a obok znaleźli pustą butelkę. Funkcjonariusze okryli 49-latka folią termiczną i sprawdzili jego stan. Zapadła decyzja o wezwaniu karetki.

- Przebywanie w takim miejscu stanowiło realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i stan mężczyzny natychmiast na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do kępińskiego szpitala pod opiekę lekarzy - przekazała aspirant Wylęga.

49-latek trafił do szpitala Źródło: KPP Kępno

Policjanci przypominają, że przy obecnych warunkach atmosferycznych warto szczególnie zwrócić uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, na seniorów i osoby nieporadne.

- W przypadku zauważenia kogoś, kto może potrzebować pomocy, nie bądźmy obojętni - jeden telefon na numer alarmowy może uratować ludzkie życie - dodała policjantka.

