Zderzenie busa i osobówki. Nie żyje jedna osoba
Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 8 na drodze wojewódzkiej nr 306 między Bukiem a Stęszewem. We wsi Rybojedzko zderzyły się samochód osobowy i dostawczy.
- W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa, kierowca osobówki niestety zginął na miejscu - informuje podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Ofiara wypadku to 38-latek. - Kierowca busa marki MAN został zabrany z urazem nogi do szpitala - przekazał Paterski.
Źródło: tvn24.pl