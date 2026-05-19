Zderzenie busa i osobówki. Nie żyje jedna osoba

Rybojedzko. Zderzenie samochodu i busa. Nie żyje jedna osoba

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 8 na drodze wojewódzkiej nr 306 między Bukiem a Stęszewem. We wsi Rybojedzko zderzyły się samochód osobowy i dostawczy.

- W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa, kierowca osobówki niestety zginął na miejscu - informuje podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ofiara wypadku to 38-latek. - Kierowca busa marki MAN został zabrany z urazem nogi do szpitala - przekazał Paterski.

