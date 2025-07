Rudno. 32-latek wpadł do wody, nie udało się go uratować Źródło: OSP Świetno

Tragiczny finał niedzielnej akcji służb w miejscowości Rudno nad jeziorem o tej samej nazwie (woj. wielkopolskie).

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że z wody podjęto 32-letniego wędkarza. Prawdopodobnie zasłabł na pomoście i wpadł do wody. Doszło do zatrzymania krążenia. Osoby, które były w pobliżu, zaczęły go szukać, bo chciały się dowiedzieć, jak mu idzie łowienie ryb. Nie wiadomo, jak długo mężczyzna znajdował się w jeziorze - przekazał asp. sztab. Karol Pabich z biura prasowego straży pożarnej w Wolsztynie.

I to właśnie osoby postronne rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy. Straż pożarną zadysponowano, bo akurat w pobliżu nie było wolnej karetki. Wiadomo, że pierwsi na miejscu byli strażacy ochotnicy i to oni przejęli reanimację mężczyzny. Potem do działań dołączyli strażacy z Wolsztyna i załoga ratownictwa medycznego. Zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Reanimacja trwała kilkadziesiąt minut, może godzinę. Niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny - dodał Pabich.

Okoliczności zdarzenia bada wolsztyńska policja. - Czynności na razie trwają - skwitował rzecznik.

