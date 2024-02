Szukają go od 1999 roku. Pod podłogą domu znaleziono szczątki

Podczas prac remontowych w domu jednorodzinnym w Rudnej (woj. wielkopolskie), natrafiono na ludzkie szczątki. Niewykluczone, że mogą one należeć do dawnego właściciela domu Kazimierza C., który zaginął 25 lat temu i do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała. Na czwartek zaplanowano sekcję zwłok.