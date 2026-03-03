Bali się, że zacznie "sypać", wywieźli go do lasu i zabili. Wyrok po 28 latach

Do zdarzenia doszło w powiecie obornickim Źródło: Google Maps

Marek M. zaginął w kwietniu 1998 roku. Mimo poszukiwań długo nie było wiadomo, co się z nim stało. Dopiero po kilkunastu latach wyszło na jaw, że mężczyzna został zamordowany.

We wtorek w Poznaniu zakończył się proces w sprawie zabójstwa Marka M. Oskarżeni to jego koledzy Piotr Z. i Maciej P., z którymi wyłudzał pieniądze z banków.

Sąd stwierdził, że obaj są winni zarzucanego im czynu. Piotra Z. skazał na 15 lat, a Maciej P. na 14 lat więzienia. Sąd przyznał również nawiązkę po 50 tysięcy złotych od każdego dla córki zamordowanego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wywieźli do lasu i udusili

Przełom w sprawie Marka M. nastąpił w 2011 i 2012 roku. To wtedy - jak informowała "Gazeta Wyborcza" - dwóch świadków wskazało, że zaginiony mężczyzna został zamordowany w lesie, a jego ciało zostało ukryte. Ale ciała wtedy nie udało się odnaleźć. Żaden ze wspomnianych świadków nie widział też całej sytuacji.

Śledczy wrócili ponownie do sprawy po kilkunastu latach - kiedy jeden ze wskazanych przez świadków mężczyzn, sam przyznał się do zabójstwa. Choć opisał miejsce, gdzie miał zakopać Marka M, ciała nie odnaleziono.

Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Na podstawie wyjaśnień podejrzanego Piotra Z., a także zeznań świadków odtworzono ostatnie godziny życia zaginionego Marka M. Mężczyzna został zamordowany w brutalny sposób. - Ustalono, że został on wywieziony do lasu w okolicy Rożnowa i Kowanówka. Tam pozbawiono go życia, dusząc rękoma i uderzając metalowym lewarkiem w głowę. Ciało zamordowanego ukryto, a należące do niego rzeczy wyrzucono do rzeki - opisywał w sierpniu 2025 r. prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ciała mężczyzny wciąż nie odnaleziono

Według śledczych motywem zabójstwa była chęć zatuszowania udziału Piotra Z. i Macieja P. w procederze wyłudzania pieniędzy z banków za pomocą czeków bez pokrycia. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań wciąż nie udało się odnaleźć ciała Marka M.

Jak podał prokurator, Piotr Z. przyznał się do zabójstwa Marka M. Nie wyjaśnił jednak, czy działał sam. - Zebrane dowody wykazały, że Maciej P. również współdziałał w zabójstwie i ukryciu ciała zamordowanego - podkreślił Wawrzyniak. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Oskarżeni od dnia zatrzymania pozostają w areszcie śledczym.

Proces w sprawie zabójstwa Marka M. w 1998 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Proces w sprawie zabójstwa Marka M. w 1998 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk

