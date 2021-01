Strażacy wezwani do pożaru samochodu, w środku znaleźli ciało

Ciało w spalonym aucie

We wraku spalonego auta strażacy znaleźli ciało. - W samochodzie znaleziono zwłoki. Na miejscu pracuje prokurator z grupą dochodzeniowo-śledczą, a także biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalane są przyczyny i okoliczności zdarzenia - mówi Grzegorz Jaroszewicz z policji w Gorzowie Wielkopolskim. I dodaje, że nieznana jest tożsamość zmarłej osoby. - Jedną z wersji jest to, że to właściciel spalonego pojazdu, ale będziemy to potwierdzać. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - informuje Jaroszewicz.