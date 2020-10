"Groził swojej zakażonej żonie nożem". Wyważyli drzwi, obezwładnili go i trafili na kwarantannę

Machał nożem, chciał się ukryć

Gdy policjanci wrócili na teren nieruchomości, mężczyzna stał przed drzwiami wejściowymi i wymachiwał nożem. - Po chwili ruszył w ich kierunku, po czym wbiegł do domu, chcąc się zabarykadować. Nie zdążył tego zrobić, ponieważ mundurowi siłą wyważyli drzwi, obezwładnili go i zatrzymali. Na szczęście kobiecie i jej dzieciom nic się nie stało – podkreśliła Liszczyńska. Zatrzymany 42-latek odpowie za groźby karalne, czynną napaść na funkcjonariuszy, zmuszanie ich do zaniechania czynności służbowych oraz znęcanie się nad żoną. Mężczyzna czeka na przedstawienie zarzutów. A policjanci, którzy zatrzymali 42-latka, trafili do izolatorium, gdzie oczekują na przeprowadzenie badań pod kątem SARS-CoV-2.