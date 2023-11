Nie żyje trzymiesięczny chłopiec. Policja ustala okoliczności śmierci

czytaj dalej

Żabka ograniczyła dostępność usługi Żabka Jush do dwóch miast - Warszawy i Krakowa. Biuro prasowe sieci w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes wyjaśnia, że to właśnie w tych ośrodkach widzi "największy potencjał do wzrostów".