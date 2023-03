Uprawiał marihuanę w mieszkaniu w specjalnej szafie. Trafił do aresztu

Do zatrzymania 33-latka doszło 16 marca. - Oborniccy kryminalni w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 33-letniego mieszkańca Rogoźna podejrzanego o posiadanie oraz nielegalną uprawę konopi indyjskiej - podaje sierżant sztabowy Izabela Leśnik z obornickiej policji.

Rogoźno. Zabezpieczyli ponad pół kilograma marihuany

Kryminalni zabezpieczyli łącznie ponad 570 gramów marihuany oraz 13 krzewów konopi indyjskich. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu trzech zarzutów: posiadania znacznej ilości narkotyków, uprawy oraz przygotowania jej do wprowadzenia do obrotu. Wobec mężczyzny sąd na wniosek prokuratury, zastosował trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - kończy Leśnik.