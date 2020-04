Wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. "18-letnia pasażerka wypadła przez szybę"

Pasażerka wypadła

- Siła uderzenia była tak duża, że 18-letnia pasażerka wypadała z auta przez szybę czołową. Młoda kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR do jednego z wrocławskich szpitali. Lekarze określili jej stan jako ciężki – powiedział sierż. sztab. Adam Juszczak, rzecznik ostrzeszowskiej policji. Kierujący 23-latek oraz druga pasażerka – 16-latka - trafili na obserwację do szpitala w Ostrzeszowie. Ich obrażenia lekarze ocenili jako lekkie. Od 23-latka pobrano krew do badań, by wykluczyć działanie substancji psychoaktywnych. Wiadomo, że był trzeźwy. Nie miał jednak prawa jazy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Ostrzeszowie. Cała trójka to mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego.