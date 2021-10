Jej ojciec był prezydentem na uchodźstwie, "czuł się synem Wielkopolski". Katarzyna Raczyńska z orderem

"Dzięki takim rodom, jak ród Raczyńskich, przetrwaliśmy"

Prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie Katarzynie Raczyńskiej w uznaniu za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski wręczył jej minister Andrzej Dera. Minister przypomniał, że w czerwcu takie samo odznaczenie otrzymała druga córka prezydenta Raczyńskiego, również obecna na czwartkowej uroczystości, Viridianna Rey. - To dzięki takim rodom, jak ród Raczyńskich, przetrwaliśmy to, co planowali ci, którzy rozebrali Polskę. Polacy czuli dumę z tego, że są Polakami, znali język, znali historię, szanowali Kościół – to wszystko, co było tradycją naszego narodu przetrwało dzięki przemyślanym działaniom wielu patriotów, do których należeli przodkowie obecnych na uroczystości sióstr – podkreślił Dera.