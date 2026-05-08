Poznań Rekordowy Poznań. Najwyższe zarobki w spółkach miejskich są w stolicy Wielkopolski Filip Czekała |

Zbigniew Czerwiński o zarobkach w poznańskich spółkach Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Absolutnym rekordzistą jest Paweł Chudziński, prezes Aquanetu, czyli wodociągowo-kanalizacyjnej spółki Poznania. Zarobił w 2025 roku ponad milion złotych brutto. Swoją funkcję pełni od 27 lat.

Chudziński nie jest wyjątkiem. Zarobki członków zarządu większości poznańskich spółek zamykają się w przedziale 700-900 tysięcy złotych rocznie.

W KO mówią wprost: sprawa wynagrodzeń w miejskich spółkach uderza w wizerunek partii. - Informacja o tych "tłustych kotach" powinna dotrzeć do Donalda Tuska. Bo to jest skandal - komentuje jedna z naszych rozmówczyń.

Sam prezydent Jacek Jaśkowiak zarabia na tym tle wręcz skromnie - w 2025 roku były to 274 tysiące złotych.

Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.

"Członkowie zarządów spółek miejskich Poznania są absolutnymi liderami wynagrodzeń. Pierwsza 20-tka wyłącznie dla Poznaniaków. Wynagrodzenia roczne członków zarządu spółek miejskich są średnio wyższe od odpowiedników w innych miastach o 130-400 tysięcy! I tu przebijamy nawet stawki warszawskie!" - pisał we wrześniu Zbigniew Czerwiński, szef klubu radnych PiS, po tym, jak Rada Miasta Poznania na jego wniosek zwróciła się do prezydenta Poznania o przedstawienie szczegółowych informacji o wynagrodzeniach zarządów spółek komunalnych, w tym również w tych, w których zarządzający nie składają oświadczeń majątkowych.