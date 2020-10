Szukali pieniędzy, zabrali cukierki. I te ich zgubiły

"Dwóch sprawców przyjechało do Rawicza samochodem, trzeci dołączył do nich na miejscu. Do budynku myjni znajdującej się na terenie dawnej jednostki wojskowej chcieli dostać się poprzez wyłamanie drzwi, ale to im się nie udało. Wyłamali więc okno. Wewnątrz budynku sforsowali kolejne drzwi. Sprawcy jak sami przyznali, szukali pieniędzy, jednak ich nie znaleźli. Ukradli odkurzacz samochodowy o wartości 600 złotych" - poinformowała rawicka policja.