Czterolatek "w złym stanie" i ze złamanym obojczykiem. Matka i jej partner z zarzutami

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad czteroletnim dzieckiem. Chłopiec w "złym stanie" i ze złamanym obojczykiem trafił do szpitala. Jego matka i jej partner już usłyszeli zarzuty. Kobiecie ograniczono władzę rodzicielską.

Kilka dni temu policjanci z Rawicza (woj. wielkopolskie) otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań może dochodzić do znęcania nad małym dzieckiem. Funkcjonariusze podjęli interwencję we wskazanym miejscu.

- Pod jednym adresem zamieszkiwała matka z dwójką dzieci i swoim konkubentem. Czterolatek nie jest wspólnym dzieckiem pary i to na nim skupiła się cała agresja obojga dorosłych. W toku prowadzonego postępowania okazało się, że zarówno matka jak i jej konkubent od roku znęcali się zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad chłopcem - poinformowała asp. sztab. Beata Jarczewska, rzeczniczka rawickiej policji.

Funkcjonariusze zatrzymali 22-letnią matkę chłopca oraz jej 39-letniego partnera. Na miejsce wezwano też karetkę, która zabrała 4-latka do szpitala. Dziecko wymagało hospitalizacji. Obecnie opiekę nad nim sprawuje dalsza rodzina.

- Zebrane materiały przekazano do prokuratury, gdzie zostały sformułowane zarzuty. Mężczyzna został przesłuchany i tymczasowo aresztowany. Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny. Ma też zakaz zbliżania się do dziecka, a sąd rodzinny ograniczył jej prawa rodzicielskie - powiedział Borowiak i dodał: wspólnie z prokuraturą prowadzimy śledztwo, by sprawa ta znalazła swój finał w sądzie.