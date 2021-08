Proboszcz nie przyjął mandatu za zbyt głośne msze. Policja sprawę skierowała do sądu, jest decyzja

To była głośna sprawa i to nie tylko w najbliższej okolicy parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu. Mieszkańcy domów w pobliżu rawickiej fary skarżyli się, że gdy otwierali latem okno, nie słyszeli telewizora ani siebie - tak głośna miała być muzyka i nabożeństwa dobiegające z kościoła. Jak twierdzili, zwracali na to uwagę proboszczowi, ale to nie skutkowało. Przygotowali więc petycję. Podpisało ją 98 osób. Trafiła do kościoła, ale też do starostwa i na policję.