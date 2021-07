16-latek strzelał z wiatrówki do znaku, trafił rowerzystkę

Jechała rowerem, nagle poczuła dotkliwy ból w okolicy ramienia. Policjanci z Rawicza ustalili, że kobieta została postrzelona z wiatrówki przez 16-latka. Chłopak celował w znak, ale metalowa kulka odbiła się i trafiła w rowerzystkę.

Policjanci z Rawicza (woj. wielkopolskie) ustalili, kto w sobotę strzelał z wiatrówki na ulicy Strzeleckiej. Nieodpowiedzialnym "strzelcem" okazał się 16-latek. Jak ustalili funkcjonariusze, chłopak zakupił broń na portalu internetowym. Na początku testował nowy nabytek tylko na swoim podwórku, strzelając do różnych przedmiotów. W końcu uznał, że przyszedł czas, by spróbować swoich sił, celując do bardziej oddalonych obiektów.

Strzelał do znaków drogowych

- Wymyślił sobie, że postrzela do znaków drogowych z okna swojego pokoju. 16-latek przyznał, że widział przejeżdżającą rodzinkę na rowerach, jednak ocenił, że są za daleko od znaku, do którego strzelał, by mogło im się coś stać. Pomylił się, metalowa kulka odbiła się od znaku i uderzyła w ramię rawiczanki – poinformowała asp. sztab. Beata Jarczewska, rzeczniczka rawickiej policji.

Kobieta poczuła dotkliwy ból w okolicy ramienia. Zrozumiała, że ktoś ją postrzelił, gdy znalazła metalową kulkę. Rowerzystka nie odniosła poważniejszych obrażeń, ale to nie oznacza, że 16-latek uniknie konsekwencji swojego zachowania. -Zostanie skierowane na niego wystąpienie do sądu rodzinnego i nieletnich. To właśnie sąd zdecyduje o karze dla tego nastolatka. Wiatrówka z której strzał oraz amunicja została zabezpieczona przez policjantów – dodaje Jarczewska.

