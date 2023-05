Żeliwny przedmiot przebił dach i wylądował na strychu. Prokuratura: Na pewno nie spadło to z nieba

Prokuratura Rejonowa w Koninie (woj. wielkopolskie) bada skąd pochodzi żeliwny przedmiot, który uszkodził dach w miejscowości Rakowo. Śledczy wykluczyli, by był to fragment statku powietrznego i przypuszczają, iż dach uszkodziła część maszyny rolniczej.

Radio RMF FM podało we wtorek, że w miejscowości Rakowo (pow. koniński, woj. wielkopolskie), 4 kwietnia niezidentyfikowany metalowy przedmiot spadł na budynek mieszkalny, przebił dach i zatrzymał się na podłodze strychu.

Usłyszeli huk, zobaczyli tajemniczy przedmiot

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak mówią mieszkańcy, zaalarmował ich potężny huk, okazało się, że na poddaszu leży metalowy przedmiot ważący 4 kilogramy.

Nikomu nic się nie stało, jednak o zdarzeniu poinformowano policję i Żandarmerię Wojskową, a postępowanie w tej sprawie prowadzi konińska prokuratura.

O zdarzeniu poinformowano policję i Żandarmerię Wojskową TVN24

"Śledczy zlecili bardzo szerokie analizy. Wystąpili do służb badających incydenty lotnictwa cywilnego i wojskowego. One jednak wykluczyły, że przedmiot, który spadł na dach, to element statku powietrznego" - podało RMF FM. W publikacji podano, że śledczy badają teraz, czy przedmiot, który przebił dach, to element maszyny rolniczej.

Biegli bedą ustalać, co to jest

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Ewa Woźniak powiedziała we wtorek, że prowadzone w tej sprawie postępowanie dotyczy spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. - Wykluczono, że jest to część jakiejś maszyny powietrznej, bo mamy na ten temat informacje i od wojskowych, i cywilnych służb lotniczych. Na pewno nie spadło to z nieba - zapewniła.

Jest to żeliwny przedmiot, co ustalono ponad wszelką wątpliwość. - Jest podejrzenie, że jest to część maszyny rolniczej. Teraz będą prowadzone poszukiwania tej maszyny - wskazała.

Odkryty na strychu żeliwny przedmiot TVN24

Biegły będzie musiał dokładnie zidentyfikować ów przedmiot. - Jeżeli go zidentyfikujemy to mechanizm zdarzenia będzie do odtworzenia - podkreśliła.

Oceniła, że jeżeli potwierdzi się, iż przedmiot jest częścią maszyny rolniczej, to można założyć, że np. pod wpływem silnych wibracji pracującego urządzenia fragment mechanizmu oddzielił się od reszty maszyny i wbił się w powietrze. Zastrzegła przy tym, że będzie to badane w dalszej części postępowania.

Na razie nie wiadomo, kiedy możemy poznac wyniki ustaleń biegłych, czym był przedmiot, który przebił dach. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Autor:FC/PKoz

Źródło: PAP, TVN24 Poznań