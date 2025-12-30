Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym

48-letnia kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do stawu w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim. Udało się ich odnaleźć i wydobyć z wody, ale ich stan jest krytyczny.
Służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu we wtorek wieczorem.
- Około godz. 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim dwie osoby znajdują się w stawie, pod lodem - opowiadał rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz.
To kobieta w wieku 48 lat i siedmioletnie dziecko. Na miejscu prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, obie osoby zostały już przetransportowane do szpitala. Ich stan jest krytyczny.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: OSP CZMOŃ