Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym

48-letnia kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do stawu w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim. Udało się ich odnaleźć i wydobyć z wody, ale ich stan jest krytyczny.

Służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu we wtorek wieczorem.

- Około godz. 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim dwie osoby znajdują się w stawie, pod lodem - opowiadał rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz.

To kobieta w wieku 48 lat i siedmioletnie dziecko. Na miejscu prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, obie osoby zostały już przetransportowane do szpitala. Ich stan jest krytyczny.

