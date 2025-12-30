Nie żyje siedmioletni chłopiec, który z mamą wpadł do zamarzniętego stawu

Nie żyje siedmioletni chłopiec, który ze swoją 48-letnią mamą wpadł do stawu w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim. Stan kobiety i dziecka po wyciągnięciu ze zbiornika był krytyczny.
Informację o śmierci siedmioletniego chłopca potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
- Potwierdzam dzisiaj o godzinie 6.16 dziecko zmarło w szpitalu - przekazał w rozmowie z tvn24.pl aspirant Łukasz Kędziora z wielkopolskiej policji.
Kobieta i dziecko wpadły do stawu
Służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu we wtorek wieczorem.
- Około godziny 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim dwie osoby znajdują się w stawie, pod lodem - opowiadał rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz.
To kobieta w wieku 48 lat i siedmioletnie dziecko. Na miejscu prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, obie osoby zostały przetransportowane do szpitala - informowały służby.
Autorka/Autor: pop, pk/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP CZMOŃ