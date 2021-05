18-latka wjechała w płot, pięć osób rannych

Pięć młodych osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w nocy w Radłowie pod Ostrowem Wielkopolskim. Auto, którym kierowała 18-latka, wypadło z jezdni, uderzyło w ogrodzenie i wylądowało na boku. Policja będzie ustalać m.in. czy samochód miał włączone światła.

Do wypadku doszło we wtorek tuż przed północą w wielkopolskim Radłowie na ulicy Wiejskiej. - Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letnia kobieta, kierująca pojazdem opel zafira, na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała na lewe pobocze, uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji doprowadzając do przechylenia samochodu - mówi Małgorzata Michaś z ostrowskiej policji.