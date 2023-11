Psy i koty bez jedzenia i wody. 64-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami

Zarzut znęcania się nad zwierzętami usłyszał 64-latek. Mężczyźnie, który prowadził prywatną hodowlę psów i kotów, odebrano 30 zwierząt. Jak przekazuje policja, miały być one przetrzymywane w zbyt małych kojcach, bez dostępu do jedzenia i świeżej wody.

Na podstawie zgromadzonych informacji podjęto decyzję o skontrolowaniu hodowli. "Widok, jaki policjanci zastali na miejscu, nie budził wątpliwości co do tego, że warunki w jakich żyły zwierzęta, były karygodne" – przekazała aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

"Nie dość, że były zbyt małe, to znajdowały się na nich różnego rodzaju śmieci, w tym bardzo ostre i stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. Zwierzęta nie miały stałego dostępu do czystej wody oraz regularnego i odpowiedniego żywienia. W kilku brudnych naczyniach znajdował się moczony w wodzie chleb. Zwierzęta były brudne i wylęknione, niektóre z nich posiadały także różnego rodzaju obrażenia" - powiedziała policjantka.

Zwierzęta trafiły do schroniska, ich właściciel usłyszał zarzuty

Zwierzęta, które zabrano, trafiły m. in. pod opiekę schroniska. Śledczy przedstawili zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do trzech lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa.