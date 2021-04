Quad i dwa auta utknęły na przejeździe kolejowym między rogatkami. Z pomocą ruszyli inni kierowcy

Gdy rogatki zaczęły opadać, kierowca i pasażerka quada wysiedli z pojazdu i zepchnęli go w bezpieczne miejsce. Zaraz za nim przejazd chciał opuścić kierowca renault, ale szlabany zdążyły już opaść. Wtedy z pomocą przyszli mu kierowcy oczekujący na otwarcie przejazdu, którzy podnieśli rogatkę tak, by mógł zjechać na jezdnię. Po nim przejazd w taki sam sposób opuścił kierowca białego bmw, który wcześniej wycofał swoje auto, próbując zmieścić się w strefie między rogatka a torami kolejowymi.

Kolej: wjechali na czerwonym

Utknąłeś na przejeździe? Wjedź w szlaban!

A co robić, gdy nasze auto zostanie unieruchomione na torach wskutek awarii? Należy jak najszybciej z niego wysiąść wraz ze pasażerami i skorzystać z żółtej naklejki, którą znajdziemy na wszystkich przejazdach. Znajdują się od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki.

- Na naklejce są trzy numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa jego położenie. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie. Trzeci to numer do służb technicznych PLK, w celu zgłaszania nieprawidłowości i awarii na przejazdach, niezagrażających bezpośrednio życiu - wyjaśniał Jakubowski.