Zaginął sześć lat temu, policja nie ma wątpliwości, że został zamordowany. Wciąż szukają jego ciała

W poniedziałek w Pyzdrach (Wielkopolska) w rzece Warcie poszukiwano ciała Fabiana Zydora. 17-latek zaginął w 2016 roku. Miał do domu kilkaset metrów, wracał ze spotkania z kolegami. Do tej pory nie udało się trafić na jakikolwiek jego ślad. Policjanci są jednak pewni, że został on zamordowany, a jego ciało ukryte.

W poniedziałek strażacy z kilku jednostek prowadzili poszukiwania na Warcie w rejonie Pyzdr.

- Od godzin porannych przy udziale kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Wrześni i strażaków-ochotników przede wszystkim z OSP Mosina oraz OSP Pyzdry, OSP Pietrzykowo i OSP Lisewo prowadzone były poszukiwania zaginionego w 2016 roku 17-latka. Jest to kolejny etap poszukiwań - mówi Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Działania skupiły się w rejonie jednej z ostróg regulacyjnych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu poszukiwano tam ciała zaginionego.

- Użyte były wały, które napełnia się wodą, pozwalające na zamknięcie dopływu. Niestety opady i silny nurt nie pozwoliły nam tych działań zrealizować. Na pewno będziemy wracać w to miejsce i kontynuować poszukiwania - mówi Wojciński.

Jednak we wtorek poszukiwań nie kontynuowano.

Poszukiwany od sześciu lat

Fabian mieszkał ze swoją siostrą w małej miejscowości Tarnowa pod Wrześnią (woj. wielkopolskie). Zaginął 30 października 2016 roku. Tego dnia wieczorem poszedł na spotkanie towarzyskie z kolegami do jednego z domów w rodzinnej miejscowości. Po wyjściu ze spotkania nie dotarł już do swojego domu, oddalonego o kilkaset metrów. Część miał pokonać drogą leśną, część asfaltową. Rano jego siostra zauważyła, że go nie ma i zaalarmowała policję. Zaczęły się poszukiwania, które do dziś nie dały żadnego rezultatu. Los nastolatka nie jest znany.

Jak podkreślała siostra zaginionego Fabiana, od lat cała rodzina żyje w niepewności. - Chciałabym im powiedzieć, żeby w końcu pomyśleli. Jak my się czujemy w tej sytuacji. Żeby, jeżeli coś wiedzą, naprawdę powiedzieli. Jeżeli nic nie zrobili, a coś wiedzą, to nikt im za to nic nie zrobi, a przynajmniej my będziemy spokojniejsi i będziemy wiedzieli, co tak naprawdę się stało - mówiła kobieta. - Od pięciu lat żyjemy w niepewności, może wróci, może nie wróci i cały czas czekamy - dodawała.

W zeszłym roku wyznaczono nagrodę za pomoc

W lipcu zeszłego roku komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która przekaże informacje pomocne w tej sprawie. Każda taka osoba może skontaktować się z oficerami zajmującymi się tą sprawą pod nr. tel. 572 899 555 albo osobiście w KWP Poznań ul. Kochanowskiego 2A, pokój 430. Funkcjonariusze wszystkim kontaktującym się osobom zapewniają pełną anonimowość.

Fabian Zydor, 17-latek spod Wrześni, w październiku 2016 r. został zamordowany, a ciało ukryte. Kryminalni z Poznania już wiedzą, że nie było to zwykłe zaginięcie. Szef wielkopolskiej Policji wyznaczył 10 000 zł nagrody - napisał wtedy Twitterze Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji.

"17-latek spod Wrześni, w październiku 2016 r. został zamordowany, a ciało ukryte. Kryminalni z Poznania już wiedzą, że nie było to zwykłe zaginięcie" - podkreślał wówczas rzecznik wielkopolskiej policji.

- Te działania, które zostały do tej pory przeprowadzone, między innymi analiza zeznań różnych osób, które już były przesłuchane w tej sprawie, ale dodatkowo także badania za pomocą wariografu, czyli mówiąc potocznie - wykrywacza kłamstw, wskazują na to, że ta teoria o zabójstwie Fabiana i ukryciu jego zwłok jest prawdziwa. Stąd też podjęliśmy decyzję o tym, żeby wyznaczyć tę kwotę 10 tysięcy złotych dla osoby, która przełamie zmowę milczenia - mówił w rozmowie z TVN24 Borowiak.

