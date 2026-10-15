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Poznań

Właściciel hodowli dzikich zwierząt trafi do więzienia. Prawomocny wyrok po dziewięciu latach

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Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
Prawomocny wyrok dla właściciela hodowli zwierząt egzotycznych w Pyszącej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prowadził hodowlę zwierząt egzotycznych w Pyszącej pod Śremem, teraz trafi do więzienia. Maciej M. usłyszał prawomocny wyrok. Sąd uznał, że jest winny znęcania się nad zwierzętami. Skrócił mu jednak karę więzienia o dwa miesiące.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpoznał sprawę już 1 października, ale zez względu na zawiłość odroczył ogłoszenie wyroku do 15 października. Prokurator oraz pełnomocniczka fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva, wnieśli o utrzymanie wyroku sądu I instancji w mocy.

- Oskarżony jest z wykształcenia inżynierem zootechniki i przez lata zawodowo zajmował się hodowlą zwierząt egzotycznych. Doskonale wiedział, jakie są podstawowe potrzeby tych zwierząt. To on zdecydował, że marabuty będą zamknięte w pomieszczeniach, w których nie mogą rozłożyć skrzydeł - przekonywała mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka Fundacji Viva!.

I dodała: Prawo nie wymaga, by chciał, żeby zwierzęta cierpiały. Wystarczy, że świadomie urządził im takie życie.

W czwartek sąd podtrzymał, że Maciej M. jest winny znęcania się nad zwierzętami.

-  Oskarżony bowiem swoją nielegalną, rozrastającą się hodowlę zwierząt niebezpiecznych, specjalnie prowadził pod przykrywką cyrku, po to właśnie by omijać rygorystyczne wymogi dotyczące również warunków trzymania i zabezpieczania tych zwierząt - mówił sędzia Krzysztof Lewandowski.

Wskazał również, że w pierwszej instancji bardzo skrupulatnie oceniono materiał dowodowy. Mimo to oskarżonemu skrócono karę więzienia z dwóch lat do roku i dziesięciu miesięcy. Znacznie niższa jest też zasądzona nawiązka dla kilku fundacji - ze 100 tysięcy złotych do 45 tysięcy.

Apelacje od nieprawomocnego wyroku do sądu II instancji skierowali obrońcy oskarżonego, wnosząc o uniewinnienie lub ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy. Maciej M. odpowiadał przed sądem z wolnej stopy.

Wyrok jest już prawomocny.

Fundacja Viva!: to jest dobry dzień dla zwierząt

 Mimo że wyrok został formalnie obniżony, pełnomocniczka oskarżyciela posiłkowego, wyszła z sali rozpraw usatysfakcjonowana.

- To jest dobry dzień dla zwierząt, bo oskarżony idzie do więzienia. Nie będzie mógł ubiegać się o odbywanie kary na przykład w systemie dozoru elektronicznego, ponieważ sąd nieznacznie ten wyrok jedynie obniżył, biorąc pod uwagę, że w zakresie jednego z czynów dotyczącego prawa farmaceutycznego uniewinnił oskarżonego - powiedziała dziennikarzom mecenas Katarzyna Topczewska.

- Ten wyrok będzie jasnym sygnałem dla wszystkich pseudohodowli, dla wszystkich "kolekcjonerów" zwierząt egzotycznych, którzy nie mają prawa posiadać takich zwierząt. Nie warto rozmnażać zwierząt, nie warto robić tego w celach zarobkowych i skazywać ich na cierpienie - dodała.

Czuł się bezkarny, powiększał hodowlę i nie zapewniał odpowiednich warunków

Proces rozpoczął się w 2019 roku. W pierwszej instancji wyrok zapadł 16 lutego 2026 roku. Wtedy sąd uznał Macieja M. za winnego szeregu przestępstw zawartych w ustawie o ochronie zwierząt i orzekł karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności.

Maciej M. został też objęty zakazami posiadania wszelkich zwierząt oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z hodowlą i utrzymaniem zwierząt przez 10 lat. Mężczyzna miał też zapłacić ponad 100 tys. złotych na rzecz kilku fundacji.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Joanna Rucińska zaznaczyła, że działalność oskarżonego była niewłaściwie nadzorowana przez powołane do tego służby weterynaryjne.

Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
Źródło zdjęcia: TVN24

- W poczuciu całkowitej bezkarności, pod pozorem prowadzenia cyrku, nabywał i hodował coraz to więcej gatunków zwierząt, w tym takich, których posiadanie w jego sytuacji było zabronione. Przy czym zwierzętom tym nie zapewniał właściwych warunków bytowania i dodatkowo narażał wiele przypadkowych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy nawet życia, w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem klatek - podkreśliła.

- Miał pełną świadomość, że jego działanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Wypowiadając się na forum internetowym, wskazywał, że mimo rozporządzenia zabraniającego hodowli tych zwierząt, rozbudowuje hodowlę - mówiła sędzia w uzasadnieniu.

Zarejestrował hodowlę jako cyrk

Sprawa miała swój początek w połowie 2017 roku. Na terenie hodowli Macieja M., zarejestrowanej jako cyrk, policja znalazła niemal 300 zwierząt, w tym gatunków chronionych. Były wśród nich tygrysy, lamparty perskie, rysie, antylopy i pumy. W akcji na terenie hodowli brali udział wielkopolscy policjanci wraz z koordynatorem ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – "Viva!" oraz Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Zwierzęta z Pyszącej trafiły do ośrodków w Polsce i poza jej granicami
Zwierzęta z Pyszącej trafiły do ośrodków w Polsce i poza jej granicami
Źródło zdjęcia: TVN24

Akcja na terenie hodowli była jedną z największych interwencji dotyczących dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową, jakie przeprowadzono w Polsce. Jak informowała fundacja "Viva!", prawie 300 zwierzętami w hodowli opiekowało się tylko dwóch pracowników, a "stan sanitarny pomieszczeń i wybiegów był skandaliczny i zagrażał bezpośrednio życiu i zdrowiu wszystkich zwierząt". Część ewakuowanych z hodowli zwierząt trafiła do polskich ogrodów zoologicznych: w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy i Chorzowie. Pozostałe, głównie małpy i duże koty, przyjęły europejskie azyle dla dzikich zwierząt.

Opinie ekspertów nazwał fikcją literacką

Właściciela nielegalnej hodowli Macieja M. oskarżono łącznie o 19 przestępstw, w tym znęcania się nad zwierzętami, podrabiania dokumentów, przywłaszczenia zwierzęcia, naruszania praw pracowniczych i naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi. Maciejowi M. za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Podczas procesu w pierwszej instancji, oskarżony na pierwszej rozprawie przyznał się tylko do części zarzucanych mu czynów, jak mówił - "przyznaję się tylko do tego, że jako pracodawca nie dokonałem należytych formalności i nie zgłosiłem pracowników do ZUS". W wyjaśnieniach składanych przed sądem Maciej M. podkreślił, że hodowlę prowadził od wielu lat i była ona wielokrotnie kontrolowana przez odpowiednie jednostki administracyjne, a także przez powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii. "W miarę rozwoju ewoluowało to w kierunku cyrku, ponieważ chciałem nie tylko hodować i eksponować zwierzęta, ale też wykorzystywać je w celach rozrywkowych, np. przez ich udział w reklamach" - mówił. Oskarżony wskazał, że tego typu działalność "nie jest niczym nowym w Polsce i Europie".

Dodał, że w Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt działalności na takich samych zasadach, jak hodowla w Pyszącej.

Odnosząc się do zarzutu handlu i obrotu zwierzętami powiedział, że to "fikcja literacka osoby, która sporządziła opinię w tej sprawie". "Wszystkie zwierzęta zostały sprowadzone w sposób legalny, z dokumentami wymaganymi w tracie transportu (…) były to normalne transfery, które przeprowadzają ogrody zoologiczne, prywatne hodowle, cyrki. Nie miało to nic wspólnego z przemytem, tym bardziej handlem zwierzętami. Niektóre zwierzęta z listy, którą przedstawiła prokuratura, nigdy nie były w Pyszącej" - podkreślił.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
zwierzętaZooWyroki sądowe w Polsce
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