Znów płonie wysypisko pod Śremem. "Mamy do czynienia z płonącymi niebezpiecznymi odpadami"

- Płomień jest nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz składowisk. Mamy do dyspozycji również koparkę, która ruszy do działania, ale czekamy na ustanie zadymienia. Mamy w końcu do czynienia z płonącymi odpadami, które są niebezpieczne – przekazał nam na miejscu dowódca akcji gaśniczej st. kpt. Daniel Przewoźniak. Zaznaczał, że akcja gaśnicza może potrwać długo.