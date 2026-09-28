Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Poznań

Serhij T. skazany za zabicie żony i dwóch córek. "Dopuścił się każdej z przypisanych mu zbrodni"

|
Serhi T. na korytarzu sądu
Serhij T.: powiedziałem, że to zrobiłem ja, bo nie widziałem sensu, by dalej żyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Serhij T., oskarżony o potrójne zabójstwo w Puszczykowie (Wielkopolskie), został skazany na dożywocie. Początkowo przyznał się do zbrodni, ale w sądzie zmienił zdanie. Jego obrońca wnioskował o uniewinnienie.

Serhij T. brutalnie zabił swoją żonę, a potem dwie małe córki. 42-latek chciał uciec, ale ostatecznie sam oddał się w ręce policji. Miał problemy z hazardem i długi, a żona miała o to pretensje. Jak to określił w śledztwie, zabił, bo "chciał pozbyć się problemu".

Podczas procesu Serhij T. nie podtrzymał jednak swoich wcześniejszych zeznań. Na sali sądowej odtworzono filmy z eksperymentu procesowego z udziałem oskarżonego. Na nagraniach widać, jak T. pokazywał, jak wyglądał dzień, w którym miał zabić żonę oraz dzieci. Potem wszystkiego się wyparł.

- Fakty mieszały się z pewnymi zdarzeniami nieprawdziwymi, czyli przebieg dnia mógł być prawdziwy, ale sam sposób zabójstwa on opisywał w sposób diametralnie różny od tego, co ustalili biegli. To też pokazuje, że on wiedzy na temat tego, jak przebiegało zabójstwo, nie miał. Mógł się domyślać, jak to wygląda. Nie wiem, jak było naprawdę - przekonywał mecenas Jacek Bigajczyk, obrońca.

Serhij T. na sali sądowej
Serhij T. na sali sądowej
Źródło zdjęcia: TVN24

"Mniej więcej rozumiałem, jak zachowywał się sprawca"

W mowach końcowych Serhij T. potwierdził, że początkowo się przyznał do zabójstwa. - Powiedziałem, że to zrobiłem ja, bo nie widziałem sensu, by dalej żyć - tłumaczył.

Jak dodał, po roku w areszcie zmienił swoje zeznania i - jak podkreślał - dopiero wtedy powiedział prawdę. - Kiedy moje dziewczyny były zabite, kilka razy wchodziłem do góry zobaczyć, jak leżą. Mniej więcej rozumiałem, jak zachowywał się sprawca, co zrobił, jak mógł wejść i wyjść. Pracowałem jako szef kuchni, mam wyobraźnię i mogłem odtworzyć sobie, jak to wszystko mogło wyglądać - przekonywał. Jednocześnie wskazał jako zabójcę inną osobę i dziwił się, że nie pobrano od niego DNA

Jego obrońca wnosił o uniewinnienie. Prokuratura domagała się kary dożywotniego więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

"Kategoryczne ustalenie sprawstwa oskarżonego"

Decyzją sądu oskarżony został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Może ubiegać się o zwolnienie nie wcześniej niż po 35 latach. Wyrok nie jest prawomocny. W uzasadnieniu sędzia podkreślił, że sąd ma kategoryczne przekonanie, iż to oskarżony jest sprawcą zabójstwa.

Uzasadniając orzeczenie, sędzia Tomasz Borowczak podkreślił, że "dowody, które zostały zgromadzone w tej sprawie, pozwoliły na kategoryczne ustalenie sprawstwa oskarżonego. I nie jest tak, że to tylko i wyłącznie wyjaśnienia oskarżonego są tym dowodem".

- Należy przypomnieć jednak, że oskarżony zarówno na etapie śledztwa, przez cały czas, również przed sądem (…) konsekwentnie przyznawał się do popełnienia wszystkich trzech zarzuconych mu zbrodni zabójstwa i szczegółowo wówczas (…) opisywał okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa w szczególności podczas eksperymentu procesowego. Demonstrował to zachowanie, targały w nim wówczas pewne wspomnienia. I faktem jest, że prawie w sposób zgodny z ustaleniami sądu poczynionymi również na podstawie innych dowodów oskarżony opisał, w jaki sposób dokonał zabójstwa żony i dwóch córek - mówił sędzia.

Przypomniał równocześnie, że "na ostatnim terminie rozprawy przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, oskarżony nagle zmienił swoje wyjaśnienia i zaczął budować swego rodzaju spiskową teorię, w jaki sposób został wmanewrowany w zarzuty mu postawione. Ta zmiana wyjaśnień w ocenie sądu jest skrajnie nielogiczna".

- Nikt, kto nie był sprawcą, na poszczególnych etapach składania wyjaśnień, nie mógł wiedzieć o takich szczegółach zdarzenia, o takich szczegółach metod spowodowania śmierci każdej z osób pokrzywdzonych, na tamtym etapie postępowania mógł to wiedzieć tylko sprawca i w tym wypadku musiał być to oskarżony – zaznaczył sędzia.

Odnosząc się do wymiaru kary, sędzia wskazał, że w tej sprawie występuje szereg okoliczności obciążających. Jak zaznaczył, "oskarżony działał pod wpływem alkoholu, dopuścił się każdej z przypisanych mu zbrodni, wobec członków swojej najbliższej rodziny; wobec żony, dwojga małoletnich dzieci, wobec których miał szczególny obowiązek ich chronienia, a nie wyrządzania im krzywdy"

- Oskarżony każdej z tych zbrodni dopuścił się w zamiarze bezpośrednim, co wskazuje oczywiście na wyższy stopień zawinienia niż w przypadku czynu, który byłby zdziałany w zamiarze ewentualnym. Na dodatek (działał), w sposób niezmiernie wyrachowany, bo zaatakował śpiące przecież pokrzywdzone, poczynając od swojej żony, następnie w trakcie jej duszenia zaatakował 1,5-roczną Marię i w dalszej kolejności 4,5-letnią Darią. W odniesieniu do 1,5-rocznej Marii sąd musiał wziąć pod uwagę również tę kwalifikację prawną, która została przyjęta, czyli szczególnie brutalny i okrutny sposób dokonania zabójstwa. Co do tej kwalifikacji prawnej, w sytuacji roztrzaskania głowy 1,5-rocznego dziecka o ścianę, sąd nie ma już żadnych wątpliwości - dodał sędzia.

Skazany na dożywocie

Do zbrodni doszło w listopadzie 2023 roku. Wówczas w jednym z domów w Puszczykowie śledczy znaleźli zwłoki kobiety oraz dwóch dziewczynek w wieku 4,5 lat i 1,5 roku. Dzieci pozbawiono życia ze szczególnym okrucieństwem. Po kilku dniach od śmierci kobiety i dzieci 42-letni wtedy Serhij T. sam zgłosił się do pracownika ochrony centrum handlowego w Poznaniu i oświadczył, że zabił swą żonę i dwie córki. Zatrzymała go policja.

Po zatrzymaniu Serhij T. opisał przebieg zdarzenia. Jak zeznawał, w dniu zabójstwa był pijany. Wcześniej pokłócił się z żoną, doszło do przepychanki. Ona poszła kąpać dzieci. Gdy żona i córki zasnęły, po godzinie, dwóch, poszedł na górę i udusił żonę i córki. Potem zszedł na dół. - Kiedy zobaczyłem to, co zrobiłem, zacząłem płakać - mówił. W momencie zbrodni w domu był jeszcze nastoletni syn kobiety z poprzedniego związku. Spał w swoim pokoju, na parterze. Oskarżony miał mu powiedzieć, że jego matka i siostry są w szpitalu. Po kilku dniach mężczyzna zadecydował, że odda się w ręce policji.

W pierwszej instancji proces również ruszył przed poznańskim sądem okręgowym. Było to 21 maja 2024 r. W marcu 2025 Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Serhija T. na dożywocie. Apelacje od tego wyroku skierowała prokuratura, a także obrońca, który wskazał m.in. na udział w składzie sądu I instancji tzw. neosędziego. Wyrok wydał sędzia Daniel Jurkiewicz, były prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i "neosędzia".

Pod koniec października 2025 r. sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu i ograniczył rozpoznanie wyłącznie do tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej, czyli udziału w składzie sędziego Jurkiewicza. Po naradzie sąd uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Serhij T. w marcu 2025 roku usłyszał wyrok dożywocia
Serhij T. w marcu 2025 roku usłyszał wyrok dożywocia
Źródło zdjęcia: PAP

Sąd nie chciał, ale musiał, bo zarzut był "w pełni trafny"

Uzasadniając wyrok sądu apelacyjnego, przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Henryk Komisarski podkreślił, że zarzut dotyczący nieodpowiedniej obsady sądu "jest w pełni trafny". Zaznaczył jednak, że sąd "z wielkim ubolewaniem i żalem stwierdza, że w tak poważnej sprawie, gdzie doszło do zabójstwa trzech osób, sąd apelacyjny jest zmuszony uchylić zaskarżony wyrok, czego nie chciałby absolutnie czynić". - Mamy jednak do czynienia z bezwzględną przyczyną odwoławczą, nienależytym składem sądu i sąd apelacyjny nie miał wyboru, musiał taką decyzję podjąć, niestety. Rzecz w tym, że sędzia Daniel Jurkiewicz uzyskał nominację do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu na wniosek KRS, która w przekonaniu sądu apelacyjnego ukształtowana jest, w części tak zwanej sędziowskiej, niezgodnie z konstytucją - podkreślił sędzia.

Dodał, że oczywiście "nie każdy sędzia powołany przez prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziowskiego w różnych sądach na wniosek KRS ukształtowanej w taki sposób od 8 grudnia 2017 roku jest sędzią, którego udział w danym składzie skutkuje uznaniem nienależnej obsady i bezwzględnej przyczyny odwoławczej - tak nie jest". Po tym rozstrzygnięciu sędzia Komisarski stał się obiektem ataku niektórych mediów i obraźliwych wypowiedzi niektórych polityków.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceZabójstwo
Czytaj także:
Donald Trump
Trump: rozmawiałem z Zełenskim, powiedziałem mu
BIZNES
imageTitle
Mecze Legii bez kibiców gości. Zaskakujące powody
Najnowsze
Pilne
Alert RCB, polska poderwała lotnictwo. "Znajdź bezpieczne miejsce"
Polska
Dua Lipa
Dua Lipa na weselu kuzyna. Tańczyli z ojcem ze szklankami na głowie
Kultura i styl
Obywatel Białorusi Vitali S. jest oskarżony o przygotowywanie aktu dywersji na terenie Polski
Białorusin skazany za działanie na rzecz obcego wywiadu
Lublin
Trump/CNN
Trump spotkał się z szefem Anthropic. Nie chce hamulca dla AI
BIZNES
imageTitle
Wygrała maraton, trafiła prosto na stół operacyjny
EUROSPORT
imageTitle
"Nie oglądam i nie wiem, o co w tym chodzi". Burza po słowach piłkarza kadry o sukcesie siatkarzy
EUROSPORT
Starship na orbicie
Megarakieta Starship dotarła na orbitę
METEO
miażdżyca AdobeStock_1970036255
Serce wysyła sygnały za późno. Wystarczy jedno badanie
Anna Bielecka
Policja zatrzymała kierowcę
Potrącił trzy osoby i uciekł. "To nie był zwykły wypadek"
Poznań
Narodowości zatrzymanych przy bazie RAF "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
FAŁSZNarodowości zatrzymanych przy bazie "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia
Michał Istel, Szymon Rębowski
Andrzej Stróżny
Były szef CBA z zarzutami
Robert Zieliński
Zderzenie na dk 79
Karambol z udziałem tirów. Droga krajowa zablokowana
WARSZAWA
Kopalnia węgla brunatnego Konin (ilustracyjne)
Pół tysiąca osób. Cięcia w polskim gigancie
BIZNES
Lotnisko Warszawa-Modlin
Samolot lądował bez podwozia. Musieli wstrzymać operacje lotnicze
WARSZAWA
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
METEO
Atak na budynek Akademii Nauk w Kijowie
"Cynizm Rosji nie ma dna". Zaatakowali w centrum Kijowa
Świat
imageTitle
Wielki triumf Hurkacza. Zagra o tytuł w Chinach
EUROSPORT
Zondacrypto
Sprawa Zondacrypto. Specjalny zespół powołany
Polska
Czarna substancja na plaży w Dębinie (Pomorskie)
Czarna substancja na wielu kilometrach plaży. "Mamy pewne podejrzenia"
Pomorze
Aquapark Fala
Siedmiolatek utonął w basenie. Zrekonstruowali przebieg tragicznego zdarzenia
Łódź
shutterstock_2688189263
Nvidia ogłasza największe zwiększenie skupu akcji w historii
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Fragment ogrodzenia przygniótł pięciolatkę. Dziewczynka nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko
Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo
Trójmiasto
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego. Koniec zbierania podpisów
WARSZAWA
Zasłonięte mozaiki na Notre-Dame-du-Rosaire w Lourdes
Papież w Lourdes. Przed wizytą zasłonięto słynne mozaiki
Świat
Waldemar Żurek
Żurek: zaczynają się wykopki
Polska
Aleksandra Owca, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek
Trzy twarze lewicy w Krakowie
WYBORY W KRAKOWIE
Nvidia Hugging Face
Nvidia reaguje na ataki agentów AI. Nowe narzędzia mają zatrzymać je w izolacji
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica