Przywiozły kastety jako pamiątkę z Turcji. Grozi im areszt i grzywna

Dwie pasażerki lotu z Turcji do Poznania zostały zatrzymane, gdy w ich bagażach znaleziono kastety. Grożą im prawne konsekwencje. Kastet to w polskim prawie broń biała. Warto sprawdzić, co możemy zabrać ze sobą, a czego nie powinno być w naszym bagażu - ostrzegają służby.