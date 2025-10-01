Logo strona główna
Poznań

Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane

Zakład przetwórstwa odpadów
Policjantka: Pożary nie były dziełem przypadku
Źródło: Superwizjer
Piotr R., prezes firmy zajmującej się odpadami, oraz Anna D., prokurentka spółki, usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. Oboje zostali w czwartek aresztowani na trzy miesiące. Identyczny środek zapobiegawczy zastosowano w piątek wobec kolejnych dwóch osób spośród jedenastu zatrzymanych w środę na terenie Wielkopolski w ramach śledztwa dotyczącego "mafii śmieciowej".

Do zatrzymań doszło w środę w Przysiece Polskiej (Wielkopolska). - Na polecenie prokuratora z łódzkiego pionu zatrzymanych zostało 11 osób w śledztwie dotyczącym mafii śmieciowej - poinformował prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Wśród zatrzymanych są Piotr R., właściciel firmy zajmującej się obrotem odpadami, oraz Anna D., prokurentka spółki. Pozostałe dziewięć osób to jej pracownicy, w tym osoby obsługujące koparki. Piotr R. został zatrzymany w powiecie leszczyńskim w miejscu zamieszkania, natomiast pozostałe osoby w siedzibie spółki w trakcie załadunku i rozładunku pojazdów. 

W akcję funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem prokuratora z łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zaangażowano oddział policyjnych kontrterrorystów.

Piotr R. zatrzymany w sprawie "mafii śmieciowej" został aresztowany na trzy miesiące
Piotr R. zatrzymany w sprawie "mafii śmieciowej" został aresztowany na trzy miesiące
Źródło: TVN24

- Zatrzymany został Piotr R., 50-letni prezes firmy zajmującej się między innymi obrotem odpadami, a na terenie przedsiębiorstwa zatrzymano 10 osób, w tym dwóch kierowców w trakcie rozładunku - przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa w czwartek, Piotrowi R. oraz Annie D., prokurentowi spółki, przedstawiono "zarzuty dotyczące kierowania, zaś pozostałym podejrzanym zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami, w tym o właściwościach szczególnie niebezpiecznych, rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych dla środowiska".

Zarzuty obejmują okres działania grupy od dnia 9 stycznia 2020 roku do września 2025 roku. Według śledczych, grupa działała na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec Piotra R. i Anny D. środek zapobiegawczy i aresztował ich na trzy miesiące. 

W piątek sąd przychylił się do zastosowania tych samych środków zapobiegawczych wobec dwóch innych podejrzanych, to pracownicy firmy odpowiedzialni za system BDO (państwowy system, w którym raportuje się transporty odpadów) i za wagę do odpadów na terenie zakładu. Wobec siedmiu pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozoru policji.

doprowadzenie lodz
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Źródło: TVN24

Policja mazowiecka informowała o zatrzymaniach na portalu X. Jak podano w komunikacie, sprawa dotyczy prowadzonego od kilku lat "postępowania w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych dopuszczały się przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami, a także przestępstw skarbowych".

Piotr R. był prezesem znanego klubu żużlowego Fogo Unia Leszno. W związku z zatrzymaniem zrezygnował z funkcji. Poinformowała o tym w piątek rada nadzorcza klubu.

"Rada Nadzorcza informuje, że otrzymała pisemną rezygnację Piotra R. z funkcji Prezesa Zarządu Unia Leszno S. A z dniem 1. 10.2025. Rezygnacja została przyjęta" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Wcześniej klub opublikował oświadczenie. "W związku z informacjami dotyczącymi zatrzymania prezesa Unii Leszno Sportowej Spółki Akcyjnej Piotra R., Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze Unii Leszno Sportowej Spółki Akcyjnej oświadczają, że powyższe zatrzymanie nie ma żadnego związku z działalnością Klubu Unia Leszno. Informujemy, że bieżące funkcjonowanie Klubu nie jest w żaden sposób zagrożone, a my jako Klub z tradycjami kontynuujemy naszą działalność zgodnie z przyjętą strategią i planami sportowymi" - można było przeczytać w komunikacie klubu. 

Zatrzymano m.in. dwóch kierowców w trakcie rozładunku
Zatrzymano m.in. dwóch kierowców w trakcie rozładunku
Źródło: "Superwizjer"

W marcu - w tym samym śledztwie - doszło do zatrzymania na terenie wyrobiska w miejscowości Nawojów Łużycki w województwie dolnośląskim na gorącym uczynku trzech kierowców ciężarówek i dwóch operatorów koparko-spycharek. Mężczyźni w miejscu do tego nieprzeznaczonym dokonali zrzutu odpadów i zakopywali je. Jak wówczas informowaliśmy, w jednym tylko wątku zatrzymano 47 osób, a 29 zostało aresztowanych.

Zatrzymania w sprawie nielegalnego składowania odpadów
Źródło: Mazowiecka policja
Wpadli podczas rozładowywania i zakopywania odpadów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wpadli podczas rozładowywania i zakopywania odpadów

WARSZAWA

Nielegalny obrót odpadami

Sprawą zajmowali się dziennikarze "Superwizjera". Zatrzymane osoby miały zajmować się nielegalnym obrotem odpadami. - Współpracowały z szeregiem podmiotów z tak zwanej szarej strefy odpadowej. Grupa ta mieliła, a następnie mieszała odpady. Dokonywała ich przekodowania, odbywały się również fikcyjne transporty - informuje w rozmowie z reporterem "Superwizjera" zaangażowana w sprawę funkcjonariuszka policji. - Pożary, które miały miejsce na terenie zakładu, także nie były dziełem przypadku - dodaje.

W środę rano doszło do zatrzymań na terenie zakładu
W środę rano doszło do zatrzymań na terenie zakładu
Źródło: "Superwizjer"

Zatrzymany właściciel firmy jest znany z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności, a także jako prezes klubu sportowego.

- Istnieje uzasadnione podejrzenie, że to może być mózg operacji. Jest podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – mówi o jego domniemanej roli inspektor Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zajmujący się sprawą, z którym rozmawiał Filip Folczak. Inspektorzy GIOŚ wspólnie z policją zbierali dowody w sprawie, m.in. przy wykorzystaniu dronów i georadarów, szukając miejsc, gdzie mogły być zakopane odpady.

- Zazwyczaj jest tak, że to prezesi są najbardziej zaangażowani w takie procedery. To oni podejmują decyzje, wciągając w taki proceder ludzi, ale za tym oczywiście idą bardzo duże pieniądze - mówi policjantka.

Śledztwo prowadzi prokurator Magdalena Łęska z łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. To niejedyna tego typu sprawa, którą się zajmuje - Prowadzi ona różne śledztwa, w których zajmuje się działalnością "mafii odpadowych" i firm w to zaangażowanych - wyjaśnia Filip Folczak, dziennikarz "Superwizjera".

Jak ustalił, schemat działania "mafii odpadowych" często jest podobny. Ludzie zaangażowani w przestępczą działalność budują swoją wiarygodność, np. stając się sponsorami drużyn sportowych czy wspierając lokalne inicjatywy. - Taka działalność ma ocieplać ich wizerunek - tłumaczy Folczak.

100 INFORMATOR GIOS NAPISY PORTAL
Inspektor GIOŚ: chodzi o gigantyczne pieniądze
Źródło: Superwizjer

Mielili odpady, zmieniali kody

Z ustaleń śledczych, do których dotarł "Superwizjer", wynika, że firma współdziałała z szeregiem podmiotów z tzw. szarej strefy odpadowej.

Sposób działania osób wchodzących w skład grupy jest ściśle określony i charakterystyczny dla zorganizowanych grup przestępczych. - Jest to podział na osobę, która to wszystko nadzoruje, podział na osoby, które zatwierdzają dokumenty, karty przekazania odpadów i na tych zwykłych "koparkowych" kierowców ciężarówek, którzy to rozwożą - mówi inspektor GIOŚ.

To już kolejny pożar na tym składowisku
To już kolejny pożar na tym składowisku
Źródło: tvn24

Jak tłumaczy, żeby obniżyć koszty utylizacji tych odpadów, były one rozdrabniane i miksowane. - Mielą te odpady na placu, mieszają i pod zmienionymi kodami są dalej wywożone - wyjaśnia.

Gdzie potem trafiają? Część do wyrobisk po żwirowniach czy kopalniach piasku, które mają być rekultywowane. Tyle że do tych "dziur" powinien trafiać np. piasek albo gruz, a nie zmiksowane śmieci. - Mówimy o bardzo dużym zagrożeniu dla środowiska, ale także dla ludzi. W tych odpadach pojawiają się również odpady niebezpieczne, groźne bardzo dla człowieka, między innymi odpady, które zawierają substancje chemiczne, farby, lakiery, jak i również rakotwórcze substancje, a także wpływające bardzo silnie na rozrodczość, co - wiadomo - skutkuje problemami zdrowotnymi - mówi policjantka.

Toksyny zakopane w ziemi zanieczyszczają w ten sposób wody gruntowe.

Część odpadów sprzedawano też jako kompost. - Ludzie nie mając świadomości, brali je do swoich ogrodów. Były wymieszane z szeregiem różnych odpadów, które nie powinny się tam znaleźć - tłumaczy funkcjonariuszka.

Śmieci szły z dymem

O pożarach na składowisku w Przysiece Polskiej pisaliśmy na tvn24.pl wielokrotnie.

27 lutego 2017 roku z ogniem walczyło 10 zastępów.

Kłęby gęstego dymu nad okolicą. Spłonęło składowisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kłęby gęstego dymu nad okolicą. Spłonęło składowisko

KONTAKT24

Na początku czerwcu 2021 roku strażacy gasili pożar na wysypisku przez trzy dni. Kłęby czarnego dymu widoczne były z kilku kilometrów. W akcji uczestniczyło 40 zastępów i 182 strażaków

W tym samym miesiącu wybuchł jeszcze większy pożar, jak podawali mieszkańcy, już siódmy w tym miejscu, a piąty w 2021 roku. W akcji uczestniczyły aż 54 jednostki straży pożarnej i 292 strażaków. - Paliły się trzy hałdy odpadów, składowane na powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Każda z tych hałd miała wysokość od ośmiu do 10 metrów - informował młodszy aspirant Dawid Kryś z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie. Dogaszanie trwało cztery dni.

Po kilkunastu godzinach ogień pojawił się ponownie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w Przysiece
Śmieci płonęły nie raz. Burmistrz pisała do premiera i posłów, żeby zmienili prawo, teraz zawiadamia prokuraturę
To kolejne pożar na tym samym wysypisku
"Wczoraj skończyło się palić, dzisiaj zaczęło". Płonie składowisko odpadów, po raz piąty w tym roku
Pożar w Przysiece Polskiej
Po raz kolejny zapłonęło to samo składowisko odpadów. Kłęby dymu było widać z odległości kilku kilometrów
Polska

W lutym 2024 roku pisaliśmy o kolejnym pożarze na tym wysypisku. "Na udostępnionym redakcji nagraniu widać szalejący ogień i wysoki słup dymu, słychać także głośne wystrzały. Nieopodal znajdują się budynki mieszkalne" - czytamy w relacji. Wybuchać miały puszki po aerozolach.

7 marca tego roku w ogniu stanęły dwie hałdy śmieci. Na miejscu pracowało 36 zastępów straży pożarnej i 133 strażaków. W oświadczeniu przesłanym lokalnym mediom, firma Polcopper, na której terenie wybuchł pożar, poinformowała, że ogień pojawił się w zakładzie recyklingu odpadów, a nie na składowisku odpadów. "Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być baterie i akumulatory, które - mimo licznych kampanii edukacyjnych - są nadal wyrzucane do odpadów zmieszanych zamiast do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich bezpiecznej utylizacji. Niewłaściwa segregacja odpadów niesie realne zagrożenie dla środowiska oraz bezpieczeństwa osób pracujących w branży recyklingu" - czytamy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar i wystrzały na wysypisku pod Poznaniem

Pożar i wystrzały na wysypisku pod Poznaniem

Paliły się dwie hałdy śmieci. Nie pierwszy raz w tym miejscu

Paliły się dwie hałdy śmieci. Nie pierwszy raz w tym miejscu

"Nie były dziełem przypadku"

Śledczy nie mają wątpliwości. - Pożary, które miały miejsce na terenie zakładu, nie były dziełem przypadku. Duża ilość odpadów, jeżeli się spali, jest inaczej liczona. Cena utylizacji odpadów popożarowych jest zdecydowanie niższa - mówi "Superwizjerowi" policjantka pracująca nad sprawą.

Pożar i wystrzały na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej pod Poznaniem
Pożar i wystrzały na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej pod Poznaniem
Źródło: Karina Skrzypczak

Jeden z informatorów "Superwizjera" podkreśla, że istotnym problemem jest to, iż sędziowie nadal nie mają dostatecznej wiedzy o tej kategorii przestępczości, jaką są mafie odpadowe.

Według informatora "Superwizjera", który zajmuje się ściganiem odpadowej mafii, w Polsce wreszcie powinna zapanować polityka zero tolerancji dla przestępców odpadowych, w innym wypadku nadal będą czuć się bezkarni. Bo sądy nie będą zainteresowane zastosowaniem wobec nich tymczasowego aresztowania, prokuratorzy - prowadzeniem postępowań z takim samym zaangażowaniem, jak w przypadku rozboju czy morderstwa. A tymczasem przecież są to zbrodnie przeciwko wszystkim nam.

Nielegalne odpady stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi: mogą zatruwać wody gruntowe, doprowadzać do nowotworów, problemów z rozrodczością.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: Superwizjer, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Superwizjer

