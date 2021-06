Płonie składowisko odpadów, kłęby dymu widać z odległości kilkunastu kilometrów

Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej walczy z pożarem składowiska odpadów w Przysiece Polskiej (woj. wielkopolskie). Ogień objął hałdy o wysokości ośmiu metrów. - Łącznie zajmują one powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. To trochę mniej niż połowa całego obszaru składowiska - mówi mł. asp. Dawid Kryś, rzecznik kościańskiej straży pożarnej.

Tuż po godzinie 9 nad Przysieką Polską (woj. wielkopolskie) pojawiły się kłęby dymu. Jak podaje oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pożar wybuchł na terenie należącym do firmy zajmującej się skupem metali. Ogień objął hałdy odpadów – w tym tworzyw sztucznych.

Lepiej nie wychodzić z domów

Rano strażacy apelowali do mieszkańców Przysieki Polskiej, by ze względu na unoszący się dym nie spędzali dziś czasu na zewnątrz i by pozamykali okna w domach. - W tej chwili tego dymu już tak dużo nie ma, ale wciąż warto zachować ostrożność. Dobre wieści są takie, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Natomiast okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniać policja - dodaje Kryś.