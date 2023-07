Spłonęła hala pełna niebezpiecznych substancji. Prokuratura podała nowe informacje

- Zorganizowano cztery czynności procesowe w postaci oględzin. Na miejscu zdarzenia wykonywano je niezwłocznie, kiedy tylko zezwolono na wejście na teren, na którym doszło do pożaru - wyjaśniła prokurator Antonowicz. - Przeprowadzono również kolejne oględziny z udziałem biegłych, którzy pobrali do badań próbki z hali oraz z miejsc okolicznych, a także z cieków wodnych, do których zaistniało prawdopodobieństwo wycieku pozostałości po akcji gaśniczej - dodała.