Płonie składowisko odpadów, apel do mieszkańców o powrót do mieszkań i szczelne zamknięcie okien

Nawet najmniejsze zarzewia, które schowały się przed oczami strażaków, potrafią przerodzić się w dość intensywne płomienie. Jeżeli to dotrze do większych skupisk roślinności, to mamy duży problem - mówił w TVN24 brygadier Grzegorz Borowiec, dowódca akcji w Grecji, gdzie od soboty polscy strażacy pomagają w gaszeniu rozległych pożarów lasów. Temperatura powietrza w okolicy przekracza 40 stopni Celsjusza w cieniu. Strażak zaznaczył, że praca w takich warunkach to "największe wyzwanie".