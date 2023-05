Ciała ojca i córki znaleziono w aucie. Prokuratorzy mają "najbardziej prawdopodobną" wersję śledczą

Przyczyna Dolna. Dwa ciała w aucie przy polnej drodze

29 kwietnia br., w samochodzie zaparkowanym przy polnej drodze w powiecie wschowskim znaleziono zwłoki dwóch osób z licznymi ranami kłutymi i ciętymi. Należały one do 41-letniego mężczyzny i jego 13-letniej córki.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze kryminalnym. Na miejscu trwały czynności z udziałem wielu specjalistów, które były prowadzone pod nadzorem prokuratora - mówił podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.

- Podczas oględzin w dniu ujawnienia zwłok, w samochodzie znaleziono narzędzia zbrodni, które odpowiadają mechanizmowi ran powstałych na ciałach. Oględziny przeprowadzono z udziałem techników kryminalistyki oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej - przekazała rzeczniczka prokuratury. Dobę po zdarzeniu świadkowie znaleźli na miejscu zakrwawiony nóż. Prawdopodobnie leżał on pod samochodem.

Wykonane 30 kwietnia br. sądowo-lekarskie sekcje zwłok wykazały, że na ciele dziewczynki i mężczyzny były liczne rany klatki piersiowej, głowy i szyi, które najprawdopodobniej okazały się śmiertelne. Do dalszych badań mających to bezsprzecznie potwierdzić zabezpieczono materiał biologiczny. Ostateczna opinia na ten temat zostanie wydana po przeprowadzeniu badań dodatkowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie.