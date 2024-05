Już nie niebieski napis POZnań z gwiazdką zamiast kreski nad literką "n", a zielone logo z przewróconą literą "P". Poznań zaprezentował w środę nowe logo miasta. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki.

"Piotr, Paweł, początek państwa polskiego, porządek, przedsiębiorczość i pracowitość, przyjazność, przyroda, pride - co łączy wszystkie te słowa? Odpowiedź jest prosta: to Poznań - nasz wspólny dom. Ta idea stała się punktem wyjścia dla nowej strategii marki stolicy Wielkopolski" - pisze urząd miasta w komunikacie o nowej strategii komunikacji marki Poznań. Została ona zaprezentowana podczas odbywającego się międzynarodowego kongresu "Impact' 24".

- W Poznaniu razem tworzymy miasto przyjazne wszystkim, pełne życzliwości i szacunku. Takie, które jest domem dla każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności czy przekonania. Jesteśmy dumni z naszej tysiącletniej historii i odważnie patrzymy w przyszłość - dlatego nadszedł czas na zmiany. Chcemy, by nowa identyfikacja wizualna łączyła wielowiekową tradycję Poznania z wizerunkiem nowoczesnego miasta, jakie wspólnie tworzymy - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Litera P na boku

Jak wyjaśnia miasto w komunikacie, logo marki Poznań to dom, który jest zarazem literą "P". "Gwiazdka nad domem symbolizuje poznańskie wartości: kompaktowość, przyjazność i sprawczość, a także dumę, wolność i człowieka. Równocześnie dyskretnie nawiązuje do poprzedniego logotypu, który zdążył już się zadomowić w pamięci mieszkańców i turystów. To symbol kontynuacji, oraz współgrania przeszłości i przyszłości, tradycji i nowoczesności. Sam znak domu po odwróceniu tworzy literę 'P' - inicjał imion świętych Piotra i Pawła. Zarówno dom, jak i gwiazdka umieszczone są w tarczy, której kształt występuje w herbie Miasta. To czytelny znak, podkreślający, jak ważna jest dla poznanianek i poznaniaków tysiącletnia tradycja Poznania" - czytamy.

Tarcza logo w identyfikacji ma być wypełniana różnymi kolorami, treściami, obejmując różne aspekty miejskiego życia. Zmieniać ma się także symbol domu, który ma się wydłużać lub poszerzać, przybierać formy ikon lub elementów architektonicznych miasta.

Warianty logo Miasto Poznań

Podstawowym kolorem identyfikacji będzie teraz nie niebieski, a zielony. Jak wyjaśnia urząd miasta, nawiązuje on do barwy poznańskich tramwajów i autobusów, a także do miejskiej przyrody i ekologicznych rozwiązań.

Kampania promocyjna nowej marki będzie oparta o hasło "*Jesteś u siebie".

"Poznań leży i kwiczy", "będą z nas rżeli w całej Polsce"

Większość internautów i lokalnych polityków krytykuje nową identyfikację miasta.

"POZNAŃ LEŻY... i kwiczy. Tak odczytuję nowe logo naszego miasta. Jest gorsze od dotychczasowego, które również było brzydkie, ale już się opatrzyło" - napisał Jan Sulanowski, były miejski radny Prawa i Sprawiedliwości, obecnie radny osiedla Świerczewo.

"Będą z nas rżeli w całej Polsce" - napisał na Facebooku Poznaniator. Pod jego postem swój komentarz zamieściła była rzecznik prasowa urzędu miasta Lilia Łada: "Przypomina mi się awantura o gigantyczne koszty biura reklamy i nowego loga z czasów prezydenta Grobelnego. I nieuchronnie ciśnie się na usta przysłowie: 'zamienił stryjek siekierkę na kijek'".

"Ile kosztowało to nowe logo? - naprawdę musi to wyglądać tak infantylnie?" - napisał Paweł Szwaczkowski, były radny osiedla Sołacz.

O koszt nowego logo pytał też Przemysław Czechanowski z partii Razem. "Ciekawe, ile milionów zgarnął przedszkolak będący autorem tego projektu...".

"Nowa strategia marki wraz z identyfikacją wizualną powstały w wyniku rocznego procesu, w który zaangażowane było kilkadziesiąt osób. Proces podzielony był na trzy etapy: strategia, warsztaty kreatywne i identyfikacja wizualna. Dwa pierwsze etapy kosztowały po 49 200 zł, a koszt trzeciego 58 794 zł" - skomentowało miasto.

Są też pozytywne komentarze. "Nareszcie zieleń!" - cieszy się Arek Kluk z Grupy Stonewall

Odejście od know-how

Poprzednia strategia marki Poznania została opracowana w 2009 roku. "Po kilkunastu latach konieczne było odświeżenie wizerunku. Wynika to z naturalnego rozwoju miasta, trendów demograficznych, społecznych, gospodarczych i technologicznych, a także - przede wszystkim – widocznych zmian kluczowych dla poznanianek i poznaniaków wartości. Wcześniejsza identyfikacja Miasta mocno skupiała się na osobach przyjezdnych - turystach i inwestorach. Od kilku lat łapiemy równowagę, akcentujemy fakt, że komunikacja musi być prowadzona przede wszystkim do mieszkańców. Teraz nadajemy jej też nową formę graficzną i ideową. Poznań to dom otwarty, przyjazny każdej osobie" - wyjaśnia w komunikacie Miasto Poznań.

Nowe logo stopniowo będzie zastępować stosowany od 2009 roku niebieski napis Poznań z trzema pierwszymi literami napisanymi wersalikami oraz z gwiazdką zamiast kreski nad literą "n". Powiększenie trzech pierwszych liter odwoływało się do skrótu miasta, który funkcjonuje np. w przypadku połączeń lotniczych.

Towarzyszące mu hasło "Poznań miasto know-how" (z ang. wiedzieć jak) nie było już stosowane od 2015 roku. Użycie terminu know-how miało być wskazaniem głównej cechy określającej miasto i jego mieszkańców.

W 2009 roku prezydent Ryszard Grobelny na swoim blogu wyjaśniał, że "pojęcie know-how jest powszechnie znane w środowisku biznesu oraz branż kreatywnych, jest domeną specjalistów". Jak podkreślał, to na przyciągnięciu tych właśnie osób do Poznania najbardziej zależy miastu.

Jacek Jaśkowiak już w 2015 roku mówił, że należy dążyć do odświeżenia logotypu i hasła. Jednocześnie doceniał pomysł ujednolicenia materiałów informacyjnych i promocyjnych miejskich jednostek. - Hasło czy logotyp powinny być budowane w oparciu o cele, do których się zmierza. Za 8 lat chcemy być miastem, które będzie liderem w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Chcielibyśmy wyznaczać trendy, jeśli chodzi o jakość transportu publicznego, te elementy, które decydują o jakości życia w mieście. Pod te cele będziemy chcieli przygotować nasze działania promocyjne, kampanię reklamową i hasło - mówił osiem lat temu.

Autorka/Autor:FC/tok

Źródło: tvn24.pl