Adwokat rzuca wyborcze rękawice Jaśkowiakowi

"Jesteśmy realną alternatywą"

- Chciałbym usprawnić komunikację z ościennymi gminami, już tak praktycznie jesteśmy aglomeracją. Musimy współdziałać chociażby w rozwinięciu kwestii wspólnego biletu, rozwinięciu ścieżek rowerowych. Musimy pomyśleć o przywróceniu centrum miasta poznaniakom – to nie tylko kwestia rozkopanego miasta. Biznes wyniósł się na obrzeża i mam wrażenie, że władze miasta nie mają żadnego pomysłu na to, co zrobić – powiedział.

Chce też "przywrócenia centrum miasta poznaniakom". - Niestety to nie tylko kwestia rozkopanego miasta, gdzie mam pełną świadomość, że remonty musiały się odbyć - to jest jasne. To, czy one są dobrze skoordynowane, to czy są dobrze zabezpieczenie - tutaj wątpliwości mamy sporo. Jednak musimy pomyśleć o tym, żeby przywrócić to centrum mieszkańcom. Ludzie i biznes wyniosły się na obrzeża miasta. Mam wrażenie że władze miasta nie mają żadnego pomysłu na to co zrobić. Obniżenie, a tak naprawdę zdjęcie bonifikaty czynszowej w tym momencie już jest wielkim błędem. Ten uprzywilejowany czynsz powinien wrócić, chociażby po to żeby właśnie zainicjować i rozkręcić ten biznes - wyjaśniał.