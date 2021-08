Przerobił flamastrem tablicę rejestracyjną motocykla, to był początek problemów 20-latka

Wystarczył rzut oka na tablicę rejestracyjną, by stwierdzić, że coś z nią jest nie tak. Policjanci, którzy kontrolowali 20-latka w Przemęcie (woj. wielkopolskie) szybko zorientowali się, że przerobienie flamastrem jednej z cyfr na tablicy to najmniejszy problem tego mężczyzny.

20-latka skontrolowano w środę w Przemęcie (woj. wielkopolskie). "Uwagę mundurowych przykuła tablica rejestracyjna, ponieważ jedna z jej cyfr nosiła wyraźne cechy przerobienia. Policjanci podeszli do mężczyzny i jego motocykla. Potwierdzili, że pierwsza cyfra została przerobiona, a domorosły grafik wykonał to czarnym flamastrem" – poinformowali policjanci z Wolsztyna.

Szybko ustalono, że 20-latek jest mieszkańcem powiatu górowskiego. Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami, a tablica, którą miał przerobić pochodziła z zupełnie innego pojazdu. Co więcej motocykl, którym podróżował nie był dopuszczony do ruchu ze względu na brak badań technicznych.