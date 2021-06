Nie tylko Rzeszów. Wybory odbyły się w ponad 100 gminach, w niektórych będą drugie tury

W Rzeszowie wszystko jest już jasne. Przedterminowe wybory na prezydenta miasta wygrał Konrad Fijołek . I to już w pierwszej turze. Zwycięzca zdobył 56,51 procent głosów, Ewa Leniart - 23,62 procent, Marcin Warchoł - 10,72 procent, a Grzegorz Braun - 9,15 procent. Wyniki zatwierdził w poniedziałek nad ranem komisarz wyborczy w Rzeszowie Marcin Dudzik. W wyborach wzięła udział ponad połowa osób uprawnionych do głosownia. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 54 procent.

To już drugie przedterminowe wybory w Drobinie. Te z września 2020 roku zarządzono w związku ze śmiercią pełniącego to stanowisko 43-letniego Andrzeja Samoraja z PSL, który trzy miesiące wcześniej – w czerwcu – zginął w wypadku podczas prac rolniczych. Wtedy jesienią zwyciężył Grzegorz Szykulski z PiS, który pokonał Krzysztofa Wielca z PSL. Sąd uznał jednak, że wybory należy powtórzyć. Podstawą tej decyzji było przede wszystkim to, że przy siedmiu głosach, które zostały uznane za nieważne, ostateczna różnica, rozstrzygająca wówczas wynik, wyniosła dwa głosy.

Gmina Warlubie: Przedterminowe wybory na wójta wygrał były poseł PSL Eugeniusz Kłopotek. Uprawnionych do głosowania były 4952 osoby. Frekwencja wyniosła 49,35 procent. Na Kłopotka głos oddało 1305 osób, co stanowi ok. 54 procent głosów ważnych. Z kolei Anna Ośko, komisarz, która do tej pory pełniła funkcję wójta uzyskała 949 głosów. Damian Dominikowski otrzymał poparcie od 163 osób.