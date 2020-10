Ponad 20 tysięcy osób w Łodzi. Protesty w Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie

W Szczecinie protestujący zebrali się w symbolicznym miejscu na pl. Solidarności. Trudno oszacować ile dokładnie osób się pojawiło, ale dobrze widać to na zdjęciach z dronów. - Jest tu rzeczywiście duży ruch na wszystkich przejściach w pobliżu placu. To miejsce symboliczne, pamiętające wszystkie szczecińskie przełomy. Z resztą wczoraj protestujący zapowiadali, że szykują rządzącym "jesień średniowiecza" - relacjonuje Sebastian Napieraj, reporter TVN24, który jest na miejscu.

Na placu Solidarności wygłoszono już pierwsze przemówienia. Tuż po nich odśpiewano Rotę i marsz ruszył ulicami Szczecina. - Policjanci mówią, że jest zbyt wcześnie, by szacować, ale w podobnych wydarzeniach zwykle brało udział kilka tysięcy osób. To jak dużo jest protestujących było widać, gdy marsz przechodził ulicą Wojska Polskiego. Kierowcy, którzy stoją w korkach pozdrawiają klaksonami manifestujących - relacjonuje Sebastian Napieraj.

Łódź już maszeruje

Uczestnicy marszu zatrzymywali się w niektórych miejscach. Jednym z takich przystanków była Komenda Miejska Policji. Tam manifestujący bili brawa policjantom i mówili: chodźcie z nami. Następnie zebrani ruszyli pod siedzibę Konfederacji. – Padły niecenzuralne słowa, zawieszono tez symboliczne wieszaki na plakietkach informujących o tym, że jest to siedziba Konfederacji. Marsz minął też siedzibę Telewizji Polskiej. Tam też padły niecenzuralne słowa i zaproszenie: chodźcie z nami – relacjonuje Przemysław Kaleta, reporter TVN24.

- Nikt nie może krępować mojej wolności. Jeżeli coś zostało ustalone i było w porządku to nikt nie może nam tego teraz odebrać. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Widać, że jest ogromne zrozumienie. To niesamowite, aż wzruszające. Są obawy ze względu na pandemię, staramy się zachować jakieś warunki bezpieczeństwa. Czasem trzeba coś wybrać i walczyć bez względu na wszystko - mówiła jedna z protestujących.

Do tej pory tylko wieczorami, teraz również w dzień. W dużych miastach trwają protesty po decyzji Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tłumy zebrały się już w m.in. w Łodzi, Szczecinie i Warszawie.

O godz. 16 protestujący dołączą do strajkujących studentów

Reporter TVN24 pytał też protestujących o to, co sądzą o wulgarnych hasłach, które pojawiają się podczas wydarzenia.

- Uważam, że w momencie, w którym nie można już dłużej tego gniewu w sobie tłumić to jedynym słowem, które się ciśnie na usta jest to, które teraz wszyscy wypowiadają. W pewnym momencie już się nie da grzecznie i miło, bo miłe już byłyśmy i to nas zaprowadziło tu, gdzie jesteśmy teraz - mówiła jedna z kobiet.