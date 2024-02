Protesty rolników w całym kraju. Z wagonów wysypali na tory zboże

W całym kraju trwają protesty rolników. W Medyce z dwóch wagonów wysypali na tory zboże, zablokowane są także pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą. Ponadto ciągniki blokują kluczowe węzły autostradowe, m.in. skrzyżowanie A1 i A2 pod Strykowem, węzeł Emilia na A2 w Łódzkiem i wiele innych wjazdów i zjazdów z autostrad i ekspresówek pod Poznaniem, Warszawą, Toruniem czy Wrocławiem. To wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów zza wschodniej granicy. Utrudnienia potrwają do późnych godzin popołudniowych.

O godzinie 9 oficjalnie rozpoczęły się protesty rolników w całym kraju. Protestujący nie zgadzają się z unijną polityką dotyczącą Zielonego Ładu, a także z napływem do Polski produktów z Ukrainy.

Protesty na przejściach granicznych z Ukrainą

Rolnicy blokują przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku, Hrubieszowie, Medyce i Korczowej. W Medyce zostało ono całkowicie zablokowane dla samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających do oraz z Polski. Przed południem emocje wzięły górę. Rolnicy wspierani przez myśliwych ruszyli na tory. Z dwóch wagonów wysypali kukurydzę, która jest sprowadzana do Polski.

Protesty rolników w całej Polsce TVN24

- To był spontaniczny protest. Panowie wyszli na tory i chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Marcinem Kwaśnym jeden z rolników.

Protestujący przed przejściami z Ukrainą rolnicy zaostrzyli we wtorek akcję i całkowicie zaprzestali przepuszczania ciężarówek czekających na odprawę przez lubelskie i podkarpackie przejścia graniczne. Setki ciężarówek czekają w wielokilometrowych kolejkach na wyjazd z kraju.

Utrudnienia w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej

Komisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji przekazała, że protestujący przed przejściem w Dorohusku od rana przestali całkowicie przepuszczać ciężarówki w kierunku Ukrainy. - Protestuje obecnie około 250 osób. W 15-kilometrowej kolejce stoi około 600 tirów – podała.

Rolnicy sprzed przejścia w Hrebennem nie będą również przepuszczać żadnych pojazdów w godzinach 12-15. Obecnie w 27-kilometrowej kolejce jest około 500 tirów.

Aspirant sztabowa Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji podała, że na przejściu w Dołhobyczowie od godz. 12 do 17 nastąpi całkowita blokada przejazdu dla pojazdów ciężarowych. W Zosinie zaostrzenie akcji zaplanowano do godziny 15.

Dotychczas protestujący przed lubelskimi przejściami granicznymi z Ukrainą przepuszczali około 1-2 ciężarówki na godzinę, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy w Dorohusku wynosił we wtorek rano nawet do 160 godzin.

Jak przekazał aspirant Łukasz Olszański z jarosławskiej policji, obecnie do przejścia w Korczowej na wyjazd z Polski oczekuje ponad 800 ciężarówek. Sznur pojazdów ciągnie się na 10 kilometrów. Samochody stoją m.in. na autostradowym MOP-ie w Hruszowicach, na parkingu w Młynach oraz wzdłuż DK94.

Długie kolejki na przejściu w Medyce

Sznur ciężarówek jest także do przejścia w Medyce. Jak przekazała oficer prasowa przemyskiej policji aspirant Joanna Golisz, na wyjazd z Polski przez to przejście obecnie oczekuje 300 pojazdów. Tiry stoją w grupach po kilka-kilkanaście wzdłuż DK28. Kolejka sięga obwodnicy Przemyśla, do powiatu jarosławskiego. Aspirant Golisz przekazała, że we wtorek rolnicy w Medyce zaostrzyli protest. Na miejscu obecnie jest ich około 250. Jest też około 150 samochodów osobowych, pojedyncze ciężarówki i kilka ciągników rolniczych.

Policjanci zaznaczyli, że do tej pory protestujący rolnicy przepuszczali po jednej ciężarówce w obu kierunkach, ale we wtorek rolnicy zaostrzyli protest i zaprzestali w ogóle przepuszczania ciężarówek. - Kolejki będą więc rosły – zaznaczyli policjanci.

Trwające protesty rolników, którzy dotychczas przepuszczali po jednej ciężarówce na godzinę, spowodowały, że czasy oczekiwania na odprawę ciężarówek na przejściach granicznych z Ukrainą znacznie się wydłużyły.

Jak informują służby na stronie granica.gov.pl, szacowany czas na przekroczenie granicy w Medyce we wtorek wynosi 270 godzin. Znacznie krócej, bo 154 godziny, czekają ciężarówki na przejechanie granicy w Korczowej. Z kolei na przejściu w Krościenku, na którym dopuszczono odprawy w ruchu towarowym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, kierowcy czekają w sobotę na odprawę około 13 godzin.

Pozostałe pojazdy na wszystkich podkarpackich przejściach odprawiane są na bieżąco.

Jak podkreślają służby, protesty odbywają się poza przejściami granicznymi. - Czas oczekiwania pojazdów ciężarowych w kolejce w miejscach, gdzie odbywają się protesty, nie jest zależny od służb granicznych – zapewniają.

Protesty rolnicze w województwie łódzkim

W województwie łódzkim zablokowany jest między innymi węzeł Zgierz-Zachód na S14, w pobliżu skrzyżowania z autostradą A2. Główny ciąg drogi ekspresowej jest na razie przejezdny, ale ciągniki blokują zjazdy i wjazdy na S14.

Protest rolników Strykowie (woj. łódzkie) TVN24

Rolnicy zablokowali także węzeł Emilia, czyli skrzyżowanie S14 z A2. Podobnie jak w poprzednim przypadku, główny ciąg A2 jest przejezdny, zablokowane są drogi dojazdowe i zjazdowe. Po godzinie 10 zablokowany został także jeden z najważniejszych węzłów drogowych w kraju - skrzyżowanie A1 i A2 pod Strykowem.

Protest rolników w Strykowie Miłosz Macierzyński/TVN24

Protest rolników w Strykowie Miłosz Macierzyński/TVN24

Utrudnienia są również na autostradzie A1 na węźle Kutno Północ. Zablokowany jest zjazd i wjazd w obu kierunkach. Jak podała GDDKiA, przewidywany czas trwania utrudnień to 24 godziny.

Protesty rolników w Wielkopolsce

Od samego rana rolnicy protestują w Wielkopolsce. Dojazd od strony południowej do Poznania, drogą krajową numer 32, jest niemożliwy. Blokady odbywają się w Zakrzewie (węzeł S11 Poznań - Ławica), w Tarnowie Podgórnym (DK92 na wysokości zjazdu S11), w Golęczewie (węzeł Poznań - Północ, DK11), w Kostrzynie (DK92 na odcinku pomiędzy Skałowem a Kostrzynem Wielkopolskim) oraz na DK11 na wysokości wsi Koszuty.

- Mamy około 7,5 tysiąca osób i około 6 tysiąca pojazdów rolniczych oraz samochodów osobowych - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Protest rolników na A2 w Wielkopolsce TVN24

Z protestującymi przed wjazdem do Poznania rozmawiał reporter TVN24 Łukasz Wójcik. Rolnicy oczekują radykalnych decyzji, a wśród nich tej najważniejszej, jaką jest wstrzymanie importu produktów z Ukrainy.

Protesty rolników na wjeździe do Poznania TVN24

- Ostatni protest był tylko zaakcentowaniem, natomiast teraz zaostrzamy go, tak by pokazać, że nie zgadzamy się z tym, co się dzieje - powiedział jeden z rolników.

- Jesteśmy skorzy do rozmów, tylko muszą to być konkretne rozmowy. Nie mamy już czasu. Takie wodzenie nas za nos w ogóle nas nie zadowala - dodał inny z protestujących.

Protesty rolników w Poznaniu TVN24

- Cały problem leży w imporcie zbóż. Trzeba zatrzymać natychmiast import zboża z Ukrainy, zająć się skupem interwencyjnym, tak by polskie rolnictwo nie umarło - podkreślił kolejny z rolników.

Rolnicy protestują na Kujawach i Pomorzu

Duże natężenie rolniczych protestów odbywa się też w województwie kujawsko-pomorskim. Dojazd do Bydgoszczy jest utrudniony od strony Żołędowa, Pawłówka, Osielska i Tryszczyna. Zablokowana jest również droga S5 od węzła Maksymilianowo do węzła Bydgoszcz Południe i od węzła Rynarzewo do węzła Bydgoszcz Błonie.

Z kolei w okolicach Torunia protesty odbywają się w Złejwsi Wielkiej, Lubiczu Dolnym, Grębocinie, Dąbrowie Chełmińskiej oraz na węźle autostradowym - wjazd na A1 z DK80.

Blokady należy się również spodziewać na drogach wylotowych z Inowrocławia w kierunku Bydgoszczy i Torunia.

W województwie kujawsko-pomorskim protest rolników zgłoszono w 41 lokalizacjach. Największe manifestacje spodziewane są przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy i na wjazdach do Torunia.

Protesty rolników

Protesty rolników na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Nie inaczej jest w województwie lubelskim. W okolicach Lublina protesty odbywają się między innymi na drogach szybkiego ruchu: S12, S17. S19. Policja zwraca uwagę, że w tym rejonie jest problem z alternatywnymi drogami, dlatego liczyć się z długim oczekiwaniem w korkach.

Protest rolników w Kurowie (woj. lubelskie) TVN24

Poza tym, na Podkarpaciu, jak podała GDDKiA, 20 ciągników zablokowało rondo Alfreda Łubieńskiego na A4 w Żyrakowie oraz zjazd i wjazd na A4 przy węźle Dębica Zachód. Podobna sytuacja jest na zjeździe i wyjeździe z ronda na A4 w miejscowości Pustynia, przy węźle Dębica Wschód.

Z kolei około 100 ciągników jeździ w Kolbuszowej, na odcinku od ronda Lubomirskich do ronda Batorego oraz po drodze wojewódzkiej nr 875. Ruch na tej trasie w obu kierunkach jest spowolniony.

Około 100 ciągników jeździ także drogami krajowymi nr 19 i 28 między Duklą a Miejscem Piastowym i zablokowały rondo łączące DK28 z DK19.

Na trasie 28 przejazd ciągników rolniczych oraz pojazdów terenowych myśliwych trwa także w Sanoku, na odcinku do miejscowości Pisarowce.

Spowolnienie ruchu jest także na DK94 i 73, gdzie odbywa się przejazd ciągników rolniczych na odcinku Machowa-Pilzno i z powrotem oraz na DK94 między Ropczycami a Sędziszowem Małopolskim. W Ropczycach ciągniki jeżdżą ul. Węglowskiego do ronda 650-lecia Ropczyc.

Protesty rolników na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim utrudnień należy spodziewać się przede wszystkim w Stawigudzie przy trasie S51, centrum Olsztyna, Elblągu przy trasie S7, Olecku na drodze W563, Bartoszycach na DK51 i DK57, Ełku i Węgorzewie.

Reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska rozmawiała w Elblągu z żonami rolników, które przygotowywały jedzenie dla swoich mężów. One same również aktywnie zamierzają się włączyć w protest.

Protesty rolników na Warmii i Mazurach TVN24

- Zaangażowałyśmy się w catering dla naszych mężów, kolegów, którzy od samego rana blokują drogę w Elblągu. Postanowiłyśmy wesprzeć ich czymś dobrym, czymś najlepszym, co mamy. Po przygotowaniu jedzenia, ruszamy z prowiantem do nich - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z kobiet.

- Ten protest dotyczy nas tak samo, jak naszych mężów. Walczymy o to samo, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich ludzi - podkreśliła inna z pań.

Rolnicze protesty na Podlasiu

Na Podlasiu, w Jeżewie Starym, na trasie z Warszawy do Białegostoku, drogę blokuje kilkaset traktorów. Jak przekazał reporter TVN24 Adrian Zaborowski, policja kieruje samochody osobowe objazdami. Planowane są również wystąpienia rolników.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 48 godzin. Na tyle zostało zgłoszone zgromadzenie.

Protesty rolników na Podlasiu TVN24

Utrudnienia na Pomorzu

W obrębie węzła drogowego Żuławy Wschód zablokowana jest droga ekspresowa S7 między węzłami Nowy Dwór Gdański i Elbląg. Protest potrwa we wtorek do godziny 16 i w środę do godziny 18.

Protest rolników niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego TVN24

- Zależy nam na tym, by rządzący zobaczyli, jaki jest problem. Problem dotyczy Zielonego Ładu i Ukrainy. Przez dwa lata komisarz Wojciechowski zachęcał nas do tego, jak bardzo będziemy zadowoleni. Teraz widzimy efekty tego. Nikt nie myśli o rolnikach - powiedział w rozmowie z TVN24 Andrzej Sobociński, organizator protestu.

Utrudnień należy się spodziewać także na drodze krajowej nr 55 między Kwidzynem a Sztumem oraz na drodze krajowej nr 90 między Kwidzynem a miejscowością Jeleń. Tam również wprowadzono objazd drogami lokalnymi.

Rozwiń

Protesty na Opolszczyźnie

Jak przekazał dyżurny GDDKiA w Opolu, przed godziną 11 protestujący rolnicy całkowicie zablokowali węzeł Brzeg na autostradzie A4.

Pojazdy osobowe jadące w kierunku Katowic, i chcące zjechać w kierunku Grodkowa, Nysy, Brzegu, są wypuszczane przez bramę na MOP-ie Wierzbnik. Służby drogowe przewidują, że blokada zakończy się około godziny 18.

Protesty rolników na Śląsku

W Gorzyczkach na Śląsku, w pobliżu autostrady A1, rolnicy rozpoczęli protest o godzinie 12. Protest odbywa się na nieco ponad półtora kilometrowym odcinku.

- Nie możemy sobie pozwolić na trucie naszych obywateli. To, co przyjeżdża do nas z Ukrainy, jest niedopuszczalne. Jeśli my chcemy coś eksportować, to musi to spełniać najwyższe normy, natomiast ukraińskie zboże nie spełnia żadnych norm - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 pan Krystian, jeden z protestujących rolników.

Protest rolników w Gorzyczkach (woj. śląskie) TVN24

Rolnicze protesty w Szczecinie

Przed portem w Szczecinie protest rozpoczął się w południe. Rolników wspierają zachodniopomorscy przedstawiciele Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

- Wspieramy rolników i będziemy ich wspierać. Też zmagamy się z problemami, które były artykułowane w grudniu 2023 roku. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. W ten sposób chcemy pokazać rządowi, że branża transportowa cały czas ma problemy - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 Alicją Rucińską przedstawiciel stowarzyszenia.

Protest rolników w Szczecinie TVN24

- Chcemy podkreślić nasze najważniejsze problemy, które artykułujemy od kilku lat. Chodzi między innymi o poprawienie infrastruktury w porcie. Dochodzi do sytuacji, w których ukraińskie zboże wjeżdża, a nasze stoi. Zależy nam również na tym, by Krajowa Grupa Spożywcza ponownie wróciła w ramy działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dodał protestujący rolnik Stanisław Barna

Przez pół godziny rolnicy będą blokować bramkę portową, następnie przejadą lokalnymi drogami. W województwie zachodniopomorskim protesty odbywają się w kilkunastu lokalizacjach.

Rolnicy protestują w województwie lubuskim

W Sulechowie odbywa się jeden z rolniczych protestów. Jak mówią, zależy im na tym, by państwo w końcu zaczęło się interesować nimi.

Protest rolników w Sulechowie TVN24

- Stoimy nie tylko z postulatami rolników, ale także konsumentów. Jeśli chcemy mieć bezpieczne jedzenie przez cały rok, to pora, by całe społeczeństwo nad tą sprawą się pochyliło - powiedział jeden z rolników.

- Pszczelarze wspierają rolników, bo mają ten sam problem. Rolnicy mają bardzo dużo zboża w magazynach, a pszczelarze miodu - dodał inny z protestujących.

Protesty na Dolnym Śląsku

W Brzezimierzu rolnicy blokują cały węzeł na autostradzie A4 od godziny 6 do 22. Tak będzie również w pozostałe dni, aż do niedzieli. -

- Jesteśmy zalewani żywnością, która nie mieści się w standardach Unii Europejskiej. Na Ukrainie stosuje się środki, które u nas zostały wycofane 30-40 lat temu - skomentował w rozmowie z TVN24 jeden z protestujących rolników.

Protest rolników w Brzezimierzu (woj. dolnośląskie) TVN24

Protesty trwają również we Wrocławiu i okolicach. Rzecznik wojewody dolnośląskiego Bartosz Wojciechowski poinformował, że według danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na Dolnym Śląsku trwa 16 zgromadzeń związanych z rolniczymi protestami.

- Bierze w nich udział około 1,1 tysiąca osób; na protestach jest 860 pojazdów rolniczych – podał rzecznik wojewody.

Największe utrudnienia są na trasie S5 w okolicach węzłów Krościna, Żmigródek i Trzebnica. Blokowana jest też droga krajowa nr 8 w Kudowie-Zdroju i Szalejowie Górnym, droga krajowa nr 94 w miejscowościach Godzieszów i Okmiany oraz droga krajowa nr 30 w miejscowości Radoniów.

