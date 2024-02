Protesty rolników w całym kraju. Niektóre nie skończą się nawet w nocy

W niektórych miejscach protesty rolników jeszcze trwają, w innych powoli dobiegają końca, w kilku mają trwać przez całą noc nawet do jutra. Odblokowany jest już newralgiczny węzeł autostrad A1 i A2 w Strykowie. W Medyce z dwóch wagonów rolnicy wysypali na tory zboże, zablokowane są także pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą. To wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów zza wschodniej granicy.

O godzinie 9 oficjalnie rozpoczęły się protesty rolników w całym kraju. Protestujący nie zgadzają się z unijną polityką dotyczącą Zielonego Ładu, a także z napływem do Polski produktów z Ukrainy.

Protesty na przejściach granicznych z Ukrainą

Rolnicy blokują przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku, Hrubieszowie, Medyce i Korczowej. W Medyce zostało ono całkowicie zablokowane dla samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających do oraz z Polski. Przed południem emocje wzięły górę. Rolnicy wspierani przez myśliwych ruszyli na tory. Z dwóch wagonów wysypali kukurydzę, która jest sprowadzana do Polski.

- To był spontaniczny protest. Panowie wyszli na tory i chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Marcinem Kwaśnym jeden z rolników.

Protestujący przed przejściami z Ukrainą rolnicy zaostrzyli akcję i całkowicie zaprzestali przepuszczania ciężarówek czekających na odprawę przez lubelskie i podkarpackie przejścia graniczne. Setki ciężarówek czekają w wielokilometrowych kolejkach na wyjazd z kraju.

Utrudnienia w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej

Komisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji przekazała, że protestujący przed przejściem w Dorohusku od rana przestali całkowicie przepuszczać ciężarówki w kierunku Ukrainy. - Protestuje obecnie około 250 osób. W 15-kilometrowej kolejce stoi około 600 tirów – podała.

Na przejściu w Dołhobyczowie od godz. 12 trwa całkowita blokada przejazdu dla pojazdów ciężarowych. Ma się zakończyć o 17.

Dotychczas protestujący przed lubelskimi przejściami granicznymi z Ukrainą przepuszczali około 1-2 ciężarówki na godzinę, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy w Dorohusku wynosił we wtorek rano nawet do 160 godzin.

Jak przekazał aspirant Łukasz Olszański z jarosławskiej policji, obecnie do przejścia w Korczowej na wyjazd z Polski oczekuje ponad 800 ciężarówek. Sznur pojazdów ciągnie się na 10 kilometrów. Samochody stoją m.in. na autostradowym MOP-ie w Hruszowicach, na parkingu w Młynach oraz wzdłuż DK94.

Długie kolejki na przejściu w Medyce

Sznur ciężarówek jest także do przejścia w Medyce. Jak przekazała oficer prasowa przemyskiej policji aspirant Joanna Golisz, na wyjazd z Polski przez to przejście obecnie oczekuje 300 pojazdów. Tiry stoją w grupach po kilka-kilkanaście wzdłuż DK28. Kolejka sięga obwodnicy Przemyśla, do powiatu jarosławskiego. Aspirant Golisz przekazała, że we wtorek rolnicy w Medyce zaostrzyli protest. Na miejscu obecnie jest ich około 250. Jest też około 150 samochodów osobowych, pojedyncze ciężarówki i kilka ciągników rolniczych.

Policjanci zaznaczyli, że do tej pory protestujący rolnicy przepuszczali po jednej ciężarówce w obu kierunkach, ale we wtorek rolnicy zaostrzyli protest i zaprzestali w ogóle przepuszczania ciężarówek. - Kolejki będą więc rosły – zaznaczyli policjanci.

Trwające protesty rolników, którzy dotychczas przepuszczali po jednej ciężarówce na godzinę, spowodowały, że czasy oczekiwania na odprawę ciężarówek na przejściach granicznych z Ukrainą znacznie się wydłużyły.

Jak informują służby na stronie granica.gov.pl, szacowany czas na przekroczenie granicy w Medyce we wtorek wynosi 270 godzin. Znacznie krócej, bo 154 godziny, czekają ciężarówki na przejechanie granicy w Korczowej. Z kolei na przejściu w Krościenku, na którym dopuszczono odprawy w ruchu towarowym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, kierowcy czekają w sobotę na odprawę około 13 godzin.

Pozostałe pojazdy na wszystkich podkarpackich przejściach odprawiane są na bieżąco.

Jak podkreślają służby, protesty odbywają się poza przejściami granicznymi. - Czas oczekiwania pojazdów ciężarowych w kolejce w miejscach, gdzie odbywają się protesty, nie jest zależny od służb granicznych – zapewniają.

Protesty rolnicze w województwie łódzkim

W województwie łódzkim zablokowany jest między innymi węzeł Zgierz-Zachód na S14, w pobliżu skrzyżowania z autostradą A2. Główny ciąg drogi ekspresowej jest na razie przejezdny, ale ciągniki blokują zjazdy i wjazdy na S14.

Rolnicy zablokowali także węzeł Emilia, czyli skrzyżowanie S14 z A2. Podobnie jak w poprzednim przypadku, główny ciąg A2 jest przejezdny, zablokowane są drogi dojazdowe i zjazdowe. Po godzinie 10 zablokowany został także jeden z najważniejszych węzłów drogowych w kraju - skrzyżowanie A1 i A2 pod Strykowem. Tutaj protest zakończył się o godzinie 15.

Utrudnienia są również na autostradzie A1 na węźle Kutno Północ. Zablokowany jest zjazd i wjazd w obu kierunkach. Jak podała GDDKiA, przewidywany czas trwania utrudnień to 24 godziny.

Protesty rolników w Wielkopolsce

Od samego rana rolnicy protestują w Wielkopolsce. Dojazd od strony południowej do Poznania, drogą krajową numer 32, jest niemożliwy. Blokady odbywają się w Zakrzewie (węzeł S11 Poznań - Ławica), w Tarnowie Podgórnym (DK92 na wysokości zjazdu S11), w Golęczewie (węzeł Poznań - Północ, DK11), w Kostrzynie (DK92 na odcinku pomiędzy Skałowem a Kostrzynem Wielkopolskim) oraz na DK11 na wysokości wsi Koszuty.

- Mamy około 7,5 tysiąca osób i około 6 tysiąca pojazdów rolniczych oraz samochodów osobowych - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Z protestującymi przed wjazdem do Poznania rozmawiał reporter TVN24 Łukasz Wójcik. Rolnicy oczekują radykalnych decyzji, a wśród nich tej najważniejszej, jaką jest wstrzymanie importu produktów z Ukrainy.

- Ostatni protest był tylko zaakcentowaniem, natomiast teraz zaostrzamy go, tak by pokazać, że nie zgadzamy się z tym, co się dzieje - powiedział jeden z rolników.

- Jesteśmy skorzy do rozmów, tylko muszą to być konkretne rozmowy. Nie mamy już czasu. Takie wodzenie nas za nos w ogóle nas nie zadowala - dodał inny z protestujących.

- Cały problem leży w imporcie zbóż. Trzeba zatrzymać natychmiast import zboża z Ukrainy, zająć się skupem interwencyjnym, tak by polskie rolnictwo nie umarło - podkreślił kolejny z rolników.

Rolnicy protestują na Kujawach i Pomorzu

Duże natężenie rolniczych protestów odbywa się też w województwie kujawsko-pomorskim. Dojazd do Bydgoszczy jest utrudniony od strony Żołędowa, Pawłówka, Osielska i Tryszczyna. Zablokowana jest również droga S5 od węzła Maksymilianowo do węzła Bydgoszcz Południe i od węzła Rynarzewo do węzła Bydgoszcz Błonie.

Z kolei w okolicach Torunia protesty odbywają się w Złejwsi Wielkiej, Lubiczu Dolnym, Grębocinie, Dąbrowie Chełmińskiej oraz na węźle autostradowym - wjazd na A1 z DK80.

Blokady należy się również spodziewać na drogach wylotowych z Inowrocławia w kierunku Bydgoszczy i Torunia.

W województwie kujawsko-pomorskim protest rolników zgłoszono w 41 lokalizacjach. Największe manifestacje spodziewane są przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy i na wjazdach do Torunia.

Protesty rolników na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Nie inaczej jest w województwie lubelskim. W okolicach Lublina protesty odbywają się między innymi na drogach szybkiego ruchu: S12, S17. S19. Policja zwraca uwagę, że w tym rejonie jest problem z alternatywnymi drogami, dlatego liczyć się z długim oczekiwaniem w korkach.

Poza tym, na Podkarpaciu, jak podała GDDKiA, 20 ciągników zablokowało rondo Alfreda Łubieńskiego na A4 w Żyrakowie oraz zjazd i wjazd na A4 przy węźle Dębica Zachód. Podobna sytuacja jest na zjeździe i wyjeździe z ronda na A4 w miejscowości Pustynia, przy węźle Dębica Wschód.

Z kolei około 100 ciągników jeździ w Kolbuszowej, na odcinku od ronda Lubomirskich do ronda Batorego oraz po drodze wojewódzkiej nr 875. Ruch na tej trasie w obu kierunkach jest spowolniony.

Około 100 ciągników jeździ także drogami krajowymi nr 19 i 28 między Duklą a Miejscem Piastowym i zablokowały rondo łączące DK28 z DK19.

Na trasie 28 przejazd ciągników rolniczych oraz pojazdów terenowych myśliwych trwa także w Sanoku, na odcinku do miejscowości Pisarowce.

Spowolnienie ruchu jest także na DK94 i 73, gdzie odbywa się przejazd ciągników rolniczych na odcinku Machowa-Pilzno i z powrotem oraz na DK94 między Ropczycami a Sędziszowem Małopolskim. W Ropczycach ciągniki jeżdżą ul. Węglowskiego do ronda 650-lecia Ropczyc.

Protesty rolników na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim utrudnień należy spodziewać się przede wszystkim w Stawigudzie przy trasie S51, centrum Olsztyna, Elblągu przy trasie S7, Olecku na drodze W563, Bartoszycach na DK51 i DK57, Ełku i Węgorzewie.

W Olsztynie 5-kilometrowa kolumna ciągników i pojazdów rolniczych wjechała do centrum miasta i zablokowała całkowicie ruch na alei Piłsudskiego. Rolnicy przed urzędem wojewódzkim spotkali się z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem

Przewodniczący protestu Marek Kuźmiński prowadząc wiec powiedział, że już wcześniej przekazano wojewodzie postulaty. - Czekamy na decyzje rządowe i z Brukseli. Mówimy o Zielonym Ładzie i produktach sprowadzanych z Ukrainy. Walczymy o zdrową, polską żywność. Myślę, że jak pokażemy, jaka w nas jest siła, to rządzący muszą wziąć to pod uwagę - podkreślił.

Wojewoda Król powiedział, że rozumie postulaty rolników. - Problem jest bardzo poważny i nie tak łatwy do rozwiązania, jak myśleliśmy na początku. Przyjąłem wszystkie postulaty i skierowałem je do premiera, wicepremiera, ministrów rolnictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji - zaznaczył.

Król dodał, że dostał od ministra rolnictwa propozycje rozwiązania problemów rolników. Odczytał, że to "konieczność uproszczenia i ograniczenia nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu, ograniczenie nadmiernego napływu produktów rolnych z Ukrainy". "Nie da się tego rozwiązać, jak nie pozbędziemy się zboża, które już do nas napłynęło. Niestety, stało się to za udziałem niektórych rolników. To zagrożenie nie tylko dla rolników, dla gospodarki oraz zdrowia i życia mieszkańców" - wskazał wojewoda.

W województwie warmińsko-mazurskim rolnicze protesty odbywają się też w kilku innych miejscach.

Rolnicy zorganizowali zgromadzenie na drodze ekspresowej S7 na węźle Elbląg Południe, ma się ono zakończyć się dopiero w środę o godzinie 10. Zablokowali ruch na tzw. obwodnicy Elbląga, pozostawiając jedynie tzw. korytarz życia dla służb ratunkowych. Policjanci kierują pojazdy na objazdy ulicami Elbląga.

W Ełku odbył się wiec na placu giełdy samochodowej, po którym kolumna ciągników i innych oflagowanych pojazdów wyruszyła na główne ulice miasta. Protestujący przez kilka godzin jeździli wolno po mieście, nie zatrzymując ruchu. Na proteście było około 150 ciągników, 80 samochodów osobowych i kilka ciężarówek.

W okolicach Bartoszyc rolnicy blokowali przez godzinę ruch na rondzie, u zbiegu dróg krajowych nr 51 i 57, policja zorganizowała objazdy. Potem kolumna około 150 ciągników z flagami i transparentami krążyła po ulicach Bartoszyc.

W miejscowości Borawskie protest zorganizowano na drodze wojewódzkiej 653 łączącej Olecko z Suwałkami. Ciągniki rotacyjnie blokowały przejazd na pół godziny, a przez kolejne 15 minut protestujący przepuszczali pojazdy.

Elbląg. Żony wspierają mężów

Z kolei w Elblągu reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska rozmawiała z żonami rolników, które przygotowywały jedzenie dla swoich mężów. One same również aktywnie zamierzają się włączyć w protest.

- Zaangażowałyśmy się w catering dla naszych mężów, kolegów, którzy od samego rana blokują drogę w Elblągu. Postanowiłyśmy wesprzeć ich czymś dobrym, czymś najlepszym, co mamy. Po przygotowaniu jedzenia, ruszamy z prowiantem do nich - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z kobiet.

- Ten protest dotyczy nas tak samo, jak naszych mężów. Walczymy o to samo, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich ludzi - podkreśliła inna z pań.

Rolnicze protesty na Podlasiu

Na Podlasiu, w Jeżewie Starym, na trasie z Warszawy do Białegostoku, drogę blokuje kilkaset traktorów. Jak przekazał reporter TVN24 Adrian Zaborowski, policja kieruje samochody osobowe objazdami. Planowane są również wystąpienia rolników.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do 48 godzin. Na tyle zostało zgłoszone zgromadzenie.

Utrudnienia na Pomorzu

W obrębie węzła drogowego Żuławy Wschód zablokowana jest droga ekspresowa S7 między węzłami Nowy Dwór Gdański i Elbląg. Protest potrwa we wtorek do godziny 16 i w środę do godziny 18.

- Zależy nam na tym, by rządzący zobaczyli, jaki jest problem. Problem dotyczy Zielonego Ładu i Ukrainy. Przez dwa lata komisarz Wojciechowski zachęcał nas do tego, jak bardzo będziemy zadowoleni. Teraz widzimy efekty tego. Nikt nie myśli o rolnikach - powiedział w rozmowie z TVN24 Andrzej Sobociński, organizator protestu.

Utrudnień należy się spodziewać także na drodze krajowej nr 55 między Kwidzynem a Sztumem oraz na drodze krajowej nr 90 między Kwidzynem a miejscowością Jeleń. Tam również wprowadzono objazd drogami lokalnymi.

Protesty na Opolszczyźnie

Jak przekazał dyżurny GDDKiA w Opolu, przed godziną 11 protestujący rolnicy całkowicie zablokowali węzeł Brzeg na autostradzie A4.

Pojazdy osobowe jadące w kierunku Katowic, i chcące zjechać w kierunku Grodkowa, Nysy, Brzegu, są wypuszczane przez bramę na MOP-ie Wierzbnik. Służby drogowe przewidują, że blokada zakończy się około godziny 18.

Protesty rolników na Śląsku

W Gorzyczkach na Śląsku, w pobliżu autostrady A1, rolnicy rozpoczęli protest o godzinie 12. Protest odbywa się na nieco ponad półtora kilometrowym odcinku.

- Nie możemy sobie pozwolić na trucie naszych obywateli. To, co przyjeżdża do nas z Ukrainy, jest niedopuszczalne. Jeśli my chcemy coś eksportować, to musi to spełniać najwyższe normy, natomiast ukraińskie zboże nie spełnia żadnych norm - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 pan Krystian, jeden z protestujących rolników.

Rolnicze protesty w Szczecinie

Przed portem w Szczecinie protest rozpoczął się w południe. Rolników wspierają zachodniopomorscy przedstawiciele Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

- Wspieramy rolników i będziemy ich wspierać. Też zmagamy się z problemami, które były artykułowane w grudniu 2023 roku. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. W ten sposób chcemy pokazać rządowi, że branża transportowa cały czas ma problemy - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 Alicją Rucińską przedstawiciel stowarzyszenia.

- Chcemy podkreślić nasze najważniejsze problemy, które artykułujemy od kilku lat. Chodzi między innymi o poprawienie infrastruktury w porcie. Dochodzi do sytuacji, w których ukraińskie zboże wjeżdża, a nasze stoi. Zależy nam również na tym, by Krajowa Grupa Spożywcza ponownie wróciła w ramy działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dodał protestujący rolnik Stanisław Barna

Przez pół godziny rolnicy będą blokować bramkę portową, następnie przejadą lokalnymi drogami. W województwie zachodniopomorskim protesty odbywają się w kilkunastu lokalizacjach.

Rolnicy protestują w województwie lubuskim

W Sulechowie odbywa się jeden z rolniczych protestów. Jak mówią, zależy im na tym, by państwo w końcu zaczęło się interesować nimi.

- Stoimy nie tylko z postulatami rolników, ale także konsumentów. Jeśli chcemy mieć bezpieczne jedzenie przez cały rok, to pora, by całe społeczeństwo nad tą sprawą się pochyliło - powiedział jeden z rolników.

- Pszczelarze wspierają rolników, bo mają ten sam problem. Rolnicy mają bardzo dużo zboża w magazynach, a pszczelarze miodu - dodał inny z protestujących.

Protesty na Dolnym Śląsku

W Brzezimierzu rolnicy blokują cały węzeł na autostradzie A4 od godziny 6 do 22. Tak będzie również w pozostałe dni, aż do niedzieli.

- Jesteśmy zalewani żywnością, która nie mieści się w standardach Unii Europejskiej. Na Ukrainie stosuje się środki, które u nas zostały wycofane 30-40 lat temu - skomentował w rozmowie z TVN24 jeden z protestujących rolników.

Protesty trwają również we Wrocławiu i okolicach. Rzecznik wojewody dolnośląskiego Bartosz Wojciechowski poinformował, że według danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na Dolnym Śląsku trwa 16 zgromadzeń związanych z rolniczymi protestami.

- Bierze w nich udział około 1,1 tysiąca osób; na protestach jest 860 pojazdów rolniczych – podał rzecznik wojewody.

Największe utrudnienia są na trasie S5 w okolicach węzłów Krościna, Żmigródek i Trzebnica. Blokowana jest też droga krajowa nr 8 w Kudowie-Zdroju i Szalejowie Górnym, droga krajowa nr 94 w miejscowościach Godzieszów i Okmiany oraz droga krajowa nr 30 w miejscowości Radoniów.

Utrudnienia w Małopolsce

Kolumny traktorów uczestniczących w rolniczym proteście dotarły do Krakowa. W najbliższych godzinach spodziewane są duże utrudnienia na głównych ulicach, którymi będą się jechały te pojazdy – podał krakowski magistrat.

Według komunikatu wczesnym popołudniem kolumna traktorów jadąca od strony Michałowic dotarła do Krakowa i zatrzymała się na al. 29 listopada na wysokości ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Oczekuje tam na przyjazd kolumny traktorów od Kocmyrzowa, która jechał na rondzie Kocmyrzowskim.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego krakowskiego oddziału GDDKiA rolniczy protest odczuwalny jest na odcinkach dróg krajowych w województwie małopolskim. Kolumna około 400 pojazdów rolniczych spowalnia ruch wolno przemieszczając się drogą krajową nr 7 od Miechowa w kierunku Krakowa. Zablokowane jest rondo na skrzyżowaniu DK75 z DK94 w Brzesku, gdzie trwa protest rolników wspieranych przez myśliwych.

Na autostradowej obwodnicy Krakowa występują zatory pomiędzy węzłami Kraków Bielany i Kraków Południe, spowodowane rolniczą blokadą wlotowej ul. Skotnickiej w Krakowie. W Szczucinie wolno jadące pojazdy zablokowały most na Wiśle w ciągu DK73. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 982. Korki spowodowane przez maszyny rolnicze są także na obwodnicy Skawiny w ciągu DK44.

Autorka/Autor:mm/PKoz

Źródło: TVN24, PAP