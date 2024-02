Protesty rolników w całym kraju. Blokady na wjazdach do miast i na autostradach

W całym kraju trwają protesty rolników. Ciągniki blokują kluczowe węzły autostradowe, m.in. skrzyżowanie A1 i A2 pod Strykowem, węzeł Emilia na A2 w Łódzkiem i wiele innych wjazdów i zjazdów z autostrad i ekspresówek pod Poznaniem, Warszawą, Toruniem czy Wrocławiem. Rolnicy protestują też na przejściach granicznych z Ukrainą. To wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów zza wschodniej granicy. Utrudnienia potrwają do późnych godzin popołudniowych.

O godzinie 9 oficjalnie rozpoczęły się protesty rolników w całym kraju. Protestujący nie zgadzają się z unijną polityką dotyczącą Zielonego Ładu, a także z napływem do Polski produktów z Ukrainy .

Protesty rolnicze w województwie łódzkim

Protesty rolników w Wielkopolsce

Od samego rana rolnicy protestują w Wielkopolsce. Dojazd od strony południowej do Poznania, drogą krajową numer 32, jest niemożliwy. Blokady odbywają się w Zakrzewie (węzeł S11 Poznań - Ławica), w Tarnowie Podgórnym (DK nr 92 na wysokości zjazdu S11), w Golęczewie (węzeł Poznań - Północ, DK nr 11), w Kostrzynie (DK nr 92 na odcinku pomiędzy Skałowem a Kostrzynem Wielkopolskim) oraz na DK nr 11 na wysokości wsi Koszuty.

Z protestującymi przed wjazdem do Poznania rozmawiał reporter TVN24 Łukasz Wójcik. Rolnicy oczekują radykalnych decyzji, a wśród nich tej najważniejszej, jaką jest wstrzymanie importu produktów z Ukrainy.

Protesty rolników na wjeździe do Poznania

- Ostatni protest był tylko zaakcentowaniem, natomiast teraz zaostrzamy go, tak by pokazać, że nie zgadzamy się z tym, co się dzieje - powiedział jeden z rolników.