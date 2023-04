Stacje diagnostyczne protestują. Mogą występować problemy z przeglądem auta

Stawka ta sama, a koszty rosną

Tymczasem wszystkie ceny wokół w międzyczasie poszły w górę, m.in. koszty ogrzewania czy prądu. Jak relacjonuje reporter TVN24 Łukasz Wójcik, rachunek za ogrzewanie w jednej z poznańskich stacji wzrósł z siedmiu tysięcy złotych w ubiegłym roku do 17 tysięcy złotych w tym roku. Do tego dochodzi inflacja i wzrost płacy minimalnej .

"Środowisko od dłuższego czasu zwraca się z apelem do rządzących o dostosowanie wysokości opłat za badania techniczne do aktualnych realiów gospodarczych. Chcemy skutecznie robić to, do czego stacje kontroli pojazdów są powołane. Nie da się jednak tego robić, jeśli przychody nie pokrywają kosztów. Nie chcielibyśmy, aby przez to ucierpiała jakość badań i bezpieczeństwo" - cytuje przedstawicieli Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów "Puls Biznesu".