Protest branży targowej na autostradzie A2. Płacili groszami na bramkach

Jak podkreślał, "sytuacja branży jest katastrofalna". - Jedyna pomoc, jaka do nas trafiła, to pomoc związana z tarczą Polskiego Funduszu Rozwoju. To rzeczywiście pomogło, ale to jest kwestia trzech miesięcy. Na pozostałe miesiące praktycznie wszyscy przeznaczamy pieniądze z własnej kieszeni. Ludzie wyprzedają maszyny, samochody – mówił Krzysztof Szofer. Jak podkreślał, pomocy potrzebują na kolejne 6, 7 miesięcy. - Restart branży nastąpi w optymistycznej wersji w czerwcu, a najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku – tłumaczył Szofer.