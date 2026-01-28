Logo strona główna
Poznań

Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób

Siedziba Prokuratury Krajowej
Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Źródło: Google Maps
Śledczy przyglądają się działaniom youtuberów i influencerów oraz prowadzonym przez nich loteriom. Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu dziesięciu osób. Według śledczych mieli oni m.in. prać brudne pieniądze i poświadczać nieprawdę w fakturach VAT.

W środę, na platformie X, Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu kolejnych osób, które miały działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

"Potwierdzamy zatrzymanie kolejnych 10 osób w śledztwie zachodniopomorskiego pionu PZ PK dotyczącego. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych, związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę fv oraz pranie brudnych pieniędzy" - przekazano w krótkim komunikacie na platformie "X".

Zarówno zatrzymania jak i doprowadzenia do prokuratury odbyły się we wtorek.

- W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP. Wszystkie zatrzymania przebiegały spokojnie, a osoby zatrzymany doprowadzono do Prokuratury Krajowej w Szczecinie - przekazał nam kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Jak dowiedzieliśmy się w Prokuraturze Krajowej, czynności wciąż trwają i dopiero po ich zakończeniu śledczy będą mogli przekazać więcej informacji. Na razie ani prokuratura, ani CBŚP nie wskazują kogo i gdzie zatrzymano.

Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody

Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody

Szczecin
Dziś Wigilia, "Budda" i "Grażynka" wychodzą z aresztu, Dania odpowiada Trumpowi

Dziś Wigilia, "Budda" i "Grażynka" wychodzą z aresztu, Dania odpowiada Trumpowi

Polska

Zaczęło się od "Buddy"

O podobnej sprawie dotyczącej influencerów i youtuberów było głośno pod koniec 2024 roku. To wtedy doszło do zatrzymania znanego youtubera Kamila L. Oprócz "Buddy" zatrzymano wtedy dziewięć innych osób, w tym jego partnerkę "Grażynkę". Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych - loterii w internecie. Nie przyznali się do winy. Po kilku dniach aresztu "Budda" i "Grażynka" opuścili areszt w Wigilię.

O kolejnych takich przypadkach prokuratura poinformowała w marcu 2025 roku. Wtedy również zatrzymano dziesięć osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych byli dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, uczestnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Oni również nie przyznali się do popełnienie zarzucanych im czynów.

Jednak jak słyszymy teraz w prokuraturze, obecne zatrzymania oraz te wcześniejsze to osobne postępowania, choć łączy je mechanizm działania.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

