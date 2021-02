W kartoniki po butach pakują kosmetyki i dobre słowo. Trafią do tych, które potrzebują wsparcia

Do Międzynarodowego Dnia Kobiet jeszcze dwa tygodnie, ale one już myślą jak pomóc tym paniom, które nie mają na kogo liczyć. Już po raz piąty trzy poznanianki organizują Project Shoebox. To zbiórka najpotrzebniejszych kosmetyków dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy domowej czy osób w kryzysie bezdomności. Włączyć się do niej może każdy.

Za pierwszym razem w zbiórkę kosmetyków zaangażowały kolegów z pracy. Wspólnymi siłami zebrali 170 kartoników po butach wypełnionych m.in. mydłami, szczoteczkami, kremami. Cztery lata później pudełek było już ponad 750, a do akcji dołączyły się wielkie i małe firmy niemal z całej Polski.

Project Shoebox to inicjatywa, która pojawiła się w Poznaniu pięć lat temu za sprawą Magdaleny Owsianej, Alicji Marcinek i Agaty Frydrychowicz. Jak to działa? Dziewczyny zarejestrowały komitet społeczny, który co roku w lutym prowadzi zbiórkę kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych dla kobiet i dzieci. Wszystkie rzeczy trafiają 8 marca do osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. To taki prezent od kobiet dla kobiet.

- Ta akcja nieformalnie działa już na całym świecie. My usłyszałyśmy o niej od naszej koleżanki z pracy, która zorganizowała ją w filii w Londynie. Pamiętam, że spakowała wtedy trzy kartoniki nowych kosmetyków, które miała w domu, ale ich nie używała. W ośrodku, do którego je zaniosła, rozdzielono te rzeczy pomiędzy kilkadziesiąt kobiet. To pokazało jak bardzo taka pomoc była tam potrzebna. Wtedy pomyślałyśmy, że to cudowna akcja poprzez którą można niewielkim kosztem można dać wielkie wsparcie innym kobietom - opowiada Magdalena Owsiana.

Przydadzą się podstawowe środki czystości. Wszystkie muszą być nieużywane Project Shoebox

"Wychodzą z domu z torebką"

Zbiórki rzeczy prowadzone są w Poznaniu i Bydgoszczy. - Potrzebne są przede wszystkim kosmetyki i produkty higieny osobistej dla kobiet, bo to one statystycznie najczęściej stają się ofiarami przemocy domowej. Kiedy decydują się odejść od przemocowego partnera, zazwyczaj zabierają z domu tylko torebkę. Nie mają nic. Ośrodki, w których znajdują schronienie oferują im nocleg, wyżywienie i pomoc psychologiczną, ale takich osobistych rzeczy już nie - tłumaczy Magdalena.

Które produkty są najpotrzebniejsze? Project Shoebox

W akcję może się włączyć każdy, nawet jeśli nie mieszka w Poznaniu czy Bydgoszczy. - Ze względu na obecne warunki i pandemiczne restrykcje, w tym roku prowadzimy także zbiórkę online, z której środki zostaną przeznaczone na zakup kosmetyków do pudełek. To nam pozwoli precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby organizacji. Ale zachęcamy też do tego, by samemu zapoczątkować koleżeńskie zbiórki w firmach i wesprzeć konkretne ośrodki w swoim miejscu zamieszkania - zachęcają koordynatorki.

W każdym pudełku, które trafia do potrzebujących znajduje się kartka z życzeniami i około 10-12 przedmiotów. Są to: mydła, żele do kąpieli, szczoteczki do zębów, pasty, antyperspiranty, podpaski, tampony itp. To ile będzie takich upominków zależy od hojności darczyńców. - Zdarzało się, że wśród darów pojawiały się produkty uważane za luksusowe jak na przykład perfumy znanych marek. To bardzo miły gest i fajny prezent. Ktoś ich nie używał, więc przekazał je dalej. Pomoc podstawowa to jedno, a drugie to danie takiej wiary i siły, że pojawia się ta pomoc. Chcemy, żeby kobiety miały siłę, żeby o tą swoją codzienność zawalczyć - dodaje Magdalena.

Zbiórki darów i pieniędzy trwa do 26 lutego. Pudełka zostaną przekazane do ośrodków 8 marca.

Adresy zbiórki rzeczowej: Wunderman Thompson Technology Ul. Murawa 12-18 wejście A (recepcja ALCO) 61-655 Poznań Muzeum Mydła I Historii Brudu Ul Długa 13/17 85-034 Bydgoszcz

Do każdej paczki dołączona jest karteczka życzeniami Project Shoebox

W tym roku pomagamy: Komitet Ochrony Praw Dziecka Centrum Interwencji Kryzysowej Chyby Centrum Interwencji Kryzysowej Kobylnica Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach na Marysinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie Stowarzyszenie Echo w Lesznie Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Eksmitowanych prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT MGOPS Sztum Fundacja Pomocna Mama Fundacja Jacek z Szafy Stowarzyszenie Zupa na Głównym Różowa Skrzyneczka/ Fundacja Akceptacja DPS Kozienice

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24