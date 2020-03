Dostali maski i kombinezony, ale niekompletne. Problemy szpitala w Zielonej Górze

"Łatwo policzyć na ile to nam wystarczy"

Do szpitala dotarło tysiąc masek i 300 kombinezonów. To jednak kropla w morzu potrzeb. - Dostaliśmy 300 kombinezonów, ale po otwarciu okazało się, że nie mają one gogli, rękawic i ochraniaczy na buty. My mamy takie uzupełnienie do tego sprzętu i wykorzystamy to, ale chcielibyśmy dostawiać sprzęt w takiej formule, jaka jest nam niezbędna do użycia - podkreślał Działoszyński.