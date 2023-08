Zmarł człowiek, bez którego nie byłoby poznańskich koziołków

By zaimponować pracownicy poznańskiego Ratusza, postanowił ufundować nowe koziołki. Zakończyło się to podwójnym sukcesem - zdobył serce ukochanej, która została jego żoną, a symbol miasta od 30 lat cieszy mieszkańców i turystów. W wieku 84 lat zmarł Marian Marcinkowski. Poznańskie koziołki po raz pierwszy w historii zostały przybrane na czarno.

Niesforne koziołki

Te regularnie odmawiały posłuszeństwa. Najczęściej blokowały się tuż po pokazie. - Kończyły trykanie i zamiast się złożyć, to tak jak stały, zaczynało je wciągać. A przekładnie były takie, że mogły samochód podnieść! Silniki więc wciągały je siłą, w efekcie czego wszystko się wyrywało. Co chwilę trzeba było coś spawać i na nowo montować - opowiadał Mikołajczak.

Były dni, że w ogóle nie chciały się pokazać, albo też, jak w Nowy Rok 1989 roku, kiedy wyszły jak zwykle o godzinie 12 i zapewne bodłyby się w nieskończoność, gdyby w godzinach popołudniowych nie ściągnięto zegarmistrza, by zrobił z nimi porządek - pisała w "Kronice Miasta Poznania" z 2004 r. Magdalena Warkoczewska, wieloletnia kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania.

W 1989 roku wydawało się, że to już tylko kwestia czasu. Piotr Mikołajczak dostał zadanie - znaleźć inżyniera, który zaprojektuje nowe mechanizmy. - Mój wybór padł na Stefana Krajewskiego. Jak przedstawiłem go władzom miasta, to przekazano mi, że mam znaleźć jeszcze wykonawcę i nie martwić się o pieniądze - te się znajdą - opowiadał w "Historiach wartych Poznania".