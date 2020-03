Poznańska uczelnia pomoże w walce z koronawirusem. Już badają próbki

Przygotowania do przeprowadzania badań próbek osób podejrzanych o zarażenie koronawirusem na Uniwersytecie Medycznym ruszyły tydzień temu. W czwartek porozumienie m.in. z wielkopolską Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w sprawie sfinansowania badań. W piątek uniwersytet otrzymał pierwsze 50 zestawów do oznaczeń próbek. Na razie uczelnia ma być zabezpieczona do przeprowadzenia 300 badań do poniedziałku.