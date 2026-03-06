Ciało nieznanej osoby w baraku

Ciało znaleziono w czwartek przy ulicy Dojazd w Poznaniu. Znajdowało się w baraku przekształconym na lokale mieszkalne. - W jednym z tych lokali policjanci odnaleźli zwłoki nieznanej osoby. Były w stanie znacznego rozkładu, co wskazuje, że mogły znajdować się w tym miejscu od dłuższego czasu - mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Na miejscu pracowała policyjna grupa śledcza, która przeprowadziła oględziny pod nadzorem prokuratora przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej i technika kryminalistyki.
- Z uwagi na stan zwłok na ten moment biegły jednoznacznie nie mógł określić przyczyny śmierci. Prokurator nadzorujący to postępowanie zlecił wykonanie badań sekcyjnych - tłumaczy Paterski.
