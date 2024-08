Zwłoki kobiety w mieszkaniu, zatrzymano jej męża. Są wyniki sekcji zwłok

czytaj dalej

45-latek zatrzymany wczoraj po tym, jak w jednym z pensjonatów w Białym Dunajcu znaleziono ciało 14-latka, to jego ojciec - potwierdza prokuratura. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie, najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa. Ciało dziecka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.